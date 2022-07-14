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Часть Агудзеры останется без света 15 июля
Часть Агудзеры останется без света 15 июля
"Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T21:17+0300
2022-07-14T21:17+0300
2022-07-14T21:17+0300
в абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Часть Агудзеры останется без света завтра, 15 июля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Причиной отключения будут ремонтно-профилактические работы на подстанции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/investitsii-energetika-i-kreditovanie-glavnye-temy-soveschaniya-prezidenta-1040150662.html
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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Агудзеры останется без света 15 июля
"Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Часть Агудзеры останется без света завтра, 15 июля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
ПС "Агудзера" будет отключена с 10:00 до 16:00.
Причиной отключения будут ремонтно-профилактические работы на подстанции.