https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/chast-agudzery-ostanetsya-bez-sveta-15-iyulya-1040270324.html

Часть Агудзеры останется без света 15 июля

Часть Агудзеры останется без света 15 июля

"Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T21:17+0300

2022-07-14T21:17+0300

2022-07-14T21:17+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Часть Агудзеры останется без света завтра, 15 июля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Причиной отключения будут ремонтно-профилактические работы на подстанции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/investitsii-energetika-i-kreditovanie-glavnye-temy-soveschaniya-prezidenta-1040150662.html

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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии