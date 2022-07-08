https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/investitsii-energetika-i-kreditovanie-glavnye-temy-soveschaniya-prezidenta-1040150662.html

Инвестиции, энергетика и кредитование: главные темы совещания президента

Инвестиции, энергетика и кредитование: главные темы совещания президента

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание о ходе реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы 8 июля. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T22:40+0300

2022-07-08T22:40+0300

2022-07-08T23:19+0300

в абхазии

аслан бжания

проблемы энергетической отрасли в абхазии

экономика

кредитование

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На совещании с главами министерств, ведомств и районов были затронуты также проблемы энергетики и вопросы льготного кредитования абхазского бизнеса.Асмат Цвижба, SputnikИнвестпрограммаОсновным докладчиком выступил глава УКС Тимур Агрба. По его словам, общий лимит финансирования на три года составил 3 миллиарда 848 миллионов рублей. Лимит 2020 года - 1 миллиард 310 миллионов рублей, отработан на 99%, 2021 года - 1 миллиард 188 миллионов рублей, отработан на 85%, 2022 года - 1 миллиард 350 миллионов рублей, отработан на 42%.Всего в инвестпрограмму 2020-2022 годов включено 96 объектов, из которых 68 уже ввели в эксплуатацию. До декабря 2022 года планируют завершить еще 26 объектов. Два проекта перейдут в инвестпрограмму 2023- 2025 годов.Заслушав доклад, Бжания заметил, что некоторые цифры некорректны и поручил доработать документ.Мало светаНа совещании президент коснулся темы дефицита электроэнергии. По его словам, имеющегося объема хватит лишь до конца октября.Министр экономики Кристина Озган отметила, что идут консультации с Россией о возможности сокращения дефицита объема потребляемого электричества – рассматривается возможность перевода части объема перетока с 2023 на 2022 год или увеличения доли потребления от ИнгурГЭС, если появится такая возможность.Также, по словам министра, если российская сторона рассмотрит возможность предоставления перетока в августе-октябре, то появится шанс обесточить и осуществить ремонт высоковольтной линии Ачгуара, что тоже позволило бы значительно сократить дефицит энергопотребления.Озган выразила надежду, что российская сторона определится с выработкой позиции по озвученным вопросам до конца июля.По мнению премьер-министра Александра Анкваб, решить проблему в сфере энергетики глобально, без инвестиций не получится."У нас нет энергетики, у нас есть провода, и то - в плохом состоянии – это для всей абхазской общественности должно быть понятно. Нужно вносить серьезные изменения в закон об электроэнергетике и с этим нельзя тянуть", - заявил он.Глава государства отметил, что вопрос об изменении законодательства в области энергетики будет вынесен в Парламент."Нам же понятно, что без инвестиций не обойтись. Чтобы получить результат, в Парламенте данные изменения должны будут пройти, и давайте в сжатые сроки готовить редакцию (документа - ред.), которая имеет перспективу прохождения и решения проблем", - добавил он.Аслан Бжания подчеркнул, что, если вопрос дефицита электричества не будет эффективно решен, что мрачные времена прежде всего настанут для чиновников."Дорожная карта"На совещании с президентом была представлена "Дорожная карта" по доведению тарифов за электроэнергию до экономически обоснованных, увеличению оплаты за электричество, установке приборов учета, изменению законодательства в сфере энергетики и реконструкцию электросетей Абхазии.По словам Кристины Озган, согласно плану реализации "Дорожной карты", уже было принято постановление об изменении тарифов за потребление электричества в течение пяти лет до экономически обоснованных, была принята отраслевая программа о создании системы коммерческого учета электроэнергии на 2022-2026 годы, предложения по внесению изменений законодательства в сфере энергетики прошли все этапы согласования и были внесены в Администрацию президента, над документом идет доработка."Реализация "Дорожной карты" - обязательное условие финансирования российской стороной мероприятий программы социально-экономического развития Абхазии", - подчеркнула Озган.Министр добавила, что существуют сложности в реализации программы установки приборов учета, что связано с определением источника финансирования. По словам заместителя гендиректора "Черноморэнерго" Зураба Багапш, российская компания "Роэлектроника" готова поставить в Абхазию 70 000 приборов учета с 2022 по 2024 годы в рассрочку. Это обойдется государству в 1 миллиард 240 миллионов рублей.По мнению премьер-министра Александра Анкваб, в Абхазии необходимо установить приборы учета даже на заемные средства. "Других возможностей нет. Мы готовы пойти на этот шаг, обсудив все условия", - сказал он.Однако Зураб Багапш объяснил, что в озвученную сумму входит лишь покупка приборов, но не их установка, которая может превысить стоимость самих аппаратов. По его словам, примерная стоимость установки одного аппарата в Сухуме обходится в две-пять тысяч рублей, а в районах цена может подняться до 20 000 рублей, поэтому государству необходимо определить источники финансирования программы целиком, так как у "Черноморэнерго" таких средств нет.В 2022 году в Абхазии планируется установить 10 000 приборов учета. Они будут закуплены и установлены на средства, предусмотренные Парламентом в рамках бюджета – 100 миллионов рублей.Льготное кредитованиеНа совещании с президентом была обсуждена Программа льготного кредитования абхазских предпринимателей российским банками, которая осуществляется в рамках Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.На данный момент до абхазской стороны не доведена информация по ключевым вопросам – процентная ставка, гарантия и максимальные сроки реализации проектов, подчеркнула министр экономики.Озган объяснила, что с банками пока не согласованы конкретные проекты для льготного кредитования, так как согласованный порядок предусматривает много критериев отбора для получения кредита.По словам министра, абхазская сторона не проводит отбор проектов, а лишь проверяет предпринимателей на наличие необходимых документов при подаче заявки и отправляет пакет документов в российские банки, которые рассматривают каждый проект и после присылают рекомендации Минэкономики Абхазии.Аслан Бжания отметил, что в рамках программы необходимо особенно обратить внимание на заявки из восточной Абхазии, на отраслевые проекты и обсудить с российской стороной лимиты.Озган также добавила, что для российских банков интересны более крупные объекты. Однако в соответствии с программой социально-экономического развития Абхазии предусмотрены меры господдержки по сельскому хозяйству и малому бизнесу, где речь идет о софинансировании менее затратных проектов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/tma-problem-so-svetom-kak-abkhazii-poborot-energodefitsit-1040151477.html

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аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, экономика, кредитование