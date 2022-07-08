Инвестиции, энергетика и кредитование: главные темы совещания президента
22:40 08.07.2022 (обновлено: 23:19 08.07.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Аслан Бжания
© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание о ходе реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы 8 июля.
На совещании с главами министерств, ведомств и районов были затронуты также проблемы энергетики и вопросы льготного кредитования абхазского бизнеса.
Асмат Цвижба, Sputnik
Инвестпрограмма
Основным докладчиком выступил глава УКС Тимур Агрба. По его словам, общий лимит финансирования на три года составил 3 миллиарда 848 миллионов рублей. Лимит 2020 года - 1 миллиард 310 миллионов рублей, отработан на 99%, 2021 года - 1 миллиард 188 миллионов рублей, отработан на 85%, 2022 года - 1 миллиард 350 миллионов рублей, отработан на 42%.
Всего в инвестпрограмму 2020-2022 годов включено 96 объектов, из которых 68 уже ввели в эксплуатацию. До декабря 2022 года планируют завершить еще 26 объектов. Два проекта перейдут в инвестпрограмму 2023- 2025 годов.
По городу Сухум запланировано 12 объектов на общую сумму 586 миллионов 198 тысяч рублей. Уже введено в эксплуатацию 9 объектов на общую сумму 429 миллионов 928 тысяч рублей.
По Гагрскому району запланировано 16 объектов на общую сумму 1 миллиард 320 миллионов 239 тысяч рублей. Введено в эксплуатацию 11 объектов на общую сумму 198 миллионов 109 тысяч рублей.
По Гудаутскому району запланировано 20 объектов на общую сумму 584 миллиона 930 тысяч рублей, на данный момент освоено 271 миллион 964 тысячи рублей, в эксплуатацию введены 12 объектов.
По Гулрыпшскому району запланировано 25 объектов на общую сумму 395 миллионов 645 тысяч рублей. Уже введено в эксплуатацию 24 объекта на общую сумму 282 миллиона 825 тысяч рублей.
На объекты Сухумского района запланировано 69 миллионов 678 тысяч рублей. Всего их пять, введено в эксплуатацию четыре на общую сумму 47 миллионов 626 тысяч рублей. Все средства будут потрачены на развитие автодорожной сети.
В Очамчырском районе запланировано семь объектов — их стоимость 328 миллионов 877 тысяч рублей. Из семи объектов реализованы три, на общую сумму 136 миллионов 882 тысячи рублей.
На Ткуарчалский район запланировано 70 миллионов 462 тысяч рублей. Все пять объектов ввели в эксплуатацию, уже освоено 69 миллионов 251 тысяча рублей.
Заслушав доклад, Бжания заметил, что некоторые цифры некорректны и поручил доработать документ.
Мало света
На совещании президент коснулся темы дефицита электроэнергии. По его словам, имеющегося объема хватит лишь до конца октября.
Министр экономики Кристина Озган отметила, что идут консультации с Россией о возможности сокращения дефицита объема потребляемого электричества – рассматривается возможность перевода части объема перетока с 2023 на 2022 год или увеличения доли потребления от ИнгурГЭС, если появится такая возможность.
Также, по словам министра, если российская сторона рассмотрит возможность предоставления перетока в августе-октябре, то появится шанс обесточить и осуществить ремонт высоковольтной линии Ачгуара, что тоже позволило бы значительно сократить дефицит энергопотребления.
Озган выразила надежду, что российская сторона определится с выработкой позиции по озвученным вопросам до конца июля.
© Sputnik / Марианна Кубрава Кристина Озган
Кристина Озган
© Sputnik / Марианна Кубрава
По мнению премьер-министра Александра Анкваб, решить проблему в сфере энергетики глобально, без инвестиций не получится.
"У нас нет энергетики, у нас есть провода, и то - в плохом состоянии – это для всей абхазской общественности должно быть понятно. Нужно вносить серьезные изменения в закон об электроэнергетике и с этим нельзя тянуть", - заявил он.
Глава государства отметил, что вопрос об изменении законодательства в области энергетики будет вынесен в Парламент.
"Нам же понятно, что без инвестиций не обойтись. Чтобы получить результат, в Парламенте данные изменения должны будут пройти, и давайте в сжатые сроки готовить редакцию (документа - ред.), которая имеет перспективу прохождения и решения проблем", - добавил он.
Аслан Бжания подчеркнул, что, если вопрос дефицита электричества не будет эффективно решен, что мрачные времена прежде всего настанут для чиновников.
"Дорожная карта"
На совещании с президентом была представлена "Дорожная карта" по доведению тарифов за электроэнергию до экономически обоснованных, увеличению оплаты за электричество, установке приборов учета, изменению законодательства в сфере энергетики и реконструкцию электросетей Абхазии.
По словам Кристины Озган, согласно плану реализации "Дорожной карты", уже было принято постановление об изменении тарифов за потребление электричества в течение пяти лет до экономически обоснованных, была принята отраслевая программа о создании системы коммерческого учета электроэнергии на 2022-2026 годы, предложения по внесению изменений законодательства в сфере энергетики прошли все этапы согласования и были внесены в Администрацию президента, над документом идет доработка.
"Реализация "Дорожной карты" - обязательное условие финансирования российской стороной мероприятий программы социально-экономического развития Абхазии", - подчеркнула Озган.
Министр добавила, что существуют сложности в реализации программы установки приборов учета, что связано с определением источника финансирования. По словам заместителя гендиректора "Черноморэнерго" Зураба Багапш, российская компания "Роэлектроника" готова поставить в Абхазию 70 000 приборов учета с 2022 по 2024 годы в рассрочку. Это обойдется государству в 1 миллиард 240 миллионов рублей.
По мнению премьер-министра Александра Анкваб, в Абхазии необходимо установить приборы учета даже на заемные средства. "Других возможностей нет. Мы готовы пойти на этот шаг, обсудив все условия", - сказал он.
Однако Зураб Багапш объяснил, что в озвученную сумму входит лишь покупка приборов, но не их установка, которая может превысить стоимость самих аппаратов. По его словам, примерная стоимость установки одного аппарата в Сухуме обходится в две-пять тысяч рублей, а в районах цена может подняться до 20 000 рублей, поэтому государству необходимо определить источники финансирования программы целиком, так как у "Черноморэнерго" таких средств нет.
В 2022 году в Абхазии планируется установить 10 000 приборов учета. Они будут закуплены и установлены на средства, предусмотренные Парламентом в рамках бюджета – 100 миллионов рублей.
Льготное кредитование
На совещании с президентом была обсуждена Программа льготного кредитования абхазских предпринимателей российским банками, которая осуществляется в рамках Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
На данный момент до абхазской стороны не доведена информация по ключевым вопросам – процентная ставка, гарантия и максимальные сроки реализации проектов, подчеркнула министр экономики.
Озган объяснила, что с банками пока не согласованы конкретные проекты для льготного кредитования, так как согласованный порядок предусматривает много критериев отбора для получения кредита.
По словам министра, абхазская сторона не проводит отбор проектов, а лишь проверяет предпринимателей на наличие необходимых документов при подаче заявки и отправляет пакет документов в российские банки, которые рассматривают каждый проект и после присылают рекомендации Минэкономики Абхазии.
Аслан Бжания отметил, что в рамках программы необходимо особенно обратить внимание на заявки из восточной Абхазии, на отраслевые проекты и обсудить с российской стороной лимиты.
"Нам никто эти деньги не должен. Эти деньги мы просим и еще на льготных условиях. Подход российских банков будет жестче, чем он был", - подчеркнул при этом он.
Озган также добавила, что для российских банков интересны более крупные объекты. Однако в соответствии с программой социально-экономического развития Абхазии предусмотрены меры господдержки по сельскому хозяйству и малому бизнесу, где речь идет о софинансировании менее затратных проектов.