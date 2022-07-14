https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/film-o-sobytiyakh-v-sele-pskhu-vo-vremya-bitvy-za-kavkaz-snimut-v-abkhazii-1040257908.html

Фильм о событиях в селе Псху во время Битвы за Кавказ снимут в Абхазии

Фильм о событиях в селе Псху во время Битвы за Кавказ снимут в Абхазии

Пресс-конференция по итогам экспедиции в село Псху в рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась в пресс-центре Sputnik 14 июля. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T13:39+0300

2022-07-14T13:39+0300

2022-07-14T13:58+0300

пресс-центр

новости

абхазия

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0e/1040255888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81feb3e5e4348b26424242d4c842a8fc.jpg

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась экспедиция в село Псху и начались съемки документального фильма "14 дней" об оккупации села во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал автор проекта, режиссер Дмитрий Статейнов на пресс-конференции в Sputnik.Участница экспедиции, антрополог Татьяна Шведчикова отметила, что для изучения темы происходившего в селе во время Великой Отечественной войны необходимо провести тщательное картирование мест боев. По ее словам, участники экспедиции проехали по всем известным захоронениям, каждое из них получило свои GPS-координаты. В планах создать единый ресурс, с помощью которого пользователи смогли бы получить информацию о захороненных в селе людях."Важно, чтобы такая работа поддерживалась, это помогает сохранять связь поколений. Сама история села заслуживает отдельного внимания. Одна из задач проекта – попытаться захватить историю села с таким самобытным укладом", – сказала она.Также, по словам представителя "Дома Москвы" в Сухуме Марии Сои, при поддержке ведомства на перевале Пыв и на окраине села Псху планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/film-ob-uznikakh-kontslagerey-iz-abkhazii-pokazali-na-ntv-1039782957.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, великая отечественная война