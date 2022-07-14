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Фильм о событиях в селе Псху во время Битвы за Кавказ снимут в Абхазии
Фильм о событиях в селе Псху во время Битвы за Кавказ снимут в Абхазии
Пресс-конференция по итогам экспедиции в село Псху в рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась в пресс-центре Sputnik 14 июля. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T13:39+0300
2022-07-14T13:39+0300
2022-07-14T13:58+0300
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась экспедиция в село Псху и начались съемки документального фильма "14 дней" об оккупации села во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал автор проекта, режиссер Дмитрий Статейнов на пресс-конференции в Sputnik.Участница экспедиции, антрополог Татьяна Шведчикова отметила, что для изучения темы происходившего в селе во время Великой Отечественной войны необходимо провести тщательное картирование мест боев. По ее словам, участники экспедиции проехали по всем известным захоронениям, каждое из них получило свои GPS-координаты. В планах создать единый ресурс, с помощью которого пользователи смогли бы получить информацию о захороненных в селе людях."Важно, чтобы такая работа поддерживалась, это помогает сохранять связь поколений. Сама история села заслуживает отдельного внимания. Одна из задач проекта – попытаться захватить историю села с таким самобытным укладом", – сказала она.Также, по словам представителя "Дома Москвы" в Сухуме Марии Сои, при поддержке ведомства на перевале Пыв и на окраине села Псху планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/film-ob-uznikakh-kontslagerey-iz-abkhazii-pokazali-na-ntv-1039782957.html
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новости, абхазия, великая отечественная война
Фильм о событиях в селе Псху во время Битвы за Кавказ снимут в Абхазии
13:39 14.07.2022 (обновлено: 13:58 14.07.2022)
Пресс-конференция по итогам экспедиции в село Псху в рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась в пресс-центре Sputnik 14 июля.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках проекта "Кавказский фронт" состоялась экспедиция в село Псху и начались съемки документального фильма "14 дней" об оккупации села во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал автор проекта, режиссер Дмитрий Статейнов на пресс-конференции в Sputnik.
По его словам, в рамках экспедиции была собрана информация, сделаны фото для будущей выставки. Сам фильм планируют показать осенью 2023 года.
Участница экспедиции, антрополог Татьяна Шведчикова отметила, что для изучения темы происходившего в селе во время Великой Отечественной войны необходимо провести тщательное картирование мест боев.
По ее словам, участники экспедиции проехали по всем известным захоронениям, каждое из них получило свои GPS-координаты. В планах создать единый ресурс, с помощью которого пользователи смогли бы получить информацию о захороненных в селе людях.
"Важно, чтобы такая работа поддерживалась, это помогает сохранять связь поколений. Сама история села заслуживает отдельного внимания. Одна из задач проекта – попытаться захватить историю села с таким самобытным укладом", – сказала она.
Также, по словам представителя "Дома Москвы" в Сухуме Марии Сои, при поддержке ведомства на перевале Пыв и на окраине села Псху планируется реставрация двух памятников солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.