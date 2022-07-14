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Футболисты АГУ победили "Аланию" на чемпионате Сочи

Футболисты АГУ победили "Аланию" на чемпионате Сочи

Матч чемпионата города Сочи, в котором принимают участие 16 команд, впервые состоялся на столичном стадионе "Динамо" 14 июля. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T19:50+0300

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СУХУМ, 14 июль- Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная команда Абхазского государственного университета одержала победу над командой из Владикавказа "Алания" на чемпионате города Сочи 14 июля. Голы в ворота противника забили Ника Гужба, Энри Мукба, Рамин Барциц и Асхат Аршба. Кроме того, по итогам игры Энри Мукба был признан лучшим футболистом матча.В рамках чемпионата абхазская команда провела уже 12 игр. На ее счету 8 побед, две ничьи и два поражения. Таким образом, команда АГУ, находившаяся на седьмой строке турнирной таблицы, поднялась до пятой. А 16 июля футболистам Абхазского госуниверситета предстоит игра с сочинским футбольным клубом "Трактор".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/futbolnyy-klub-zenit-otkazalsya-stroitelstva-sportivnoy-bazy-v-abkhazii-1039904492.html

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