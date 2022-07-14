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Инал Ардзинба возглавил рейтинг молодых лидеров стран постсоветского пространства
Инал Ардзинба возглавил рейтинг молодых лидеров стран постсоветского пространства
В рейтинг попадают молодые политики до 35 лет. Вместе с главой МИД Абхазии в тройку лучших вошли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и руководитель Ростуризма... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T11:50+0300
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба занял первую строчку в рейтинге молодых лидеров стран постсоветского пространства, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг, составленный МГИМО (У) МИД России, Госдумой и Институтом стран СНГ.Почти по всем показателям глава абхазского МИД набрал больше 9 баллов, в разделах "политические перспективы" и "государственные награды" у него 8,7 и 8,4 балла. Второе место в рейтинге занял вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Замыкает двадцатку лучших председатель правления НКУ "Евразийское партнерство" Алексей Тома из Белоруссии.В презентации отмечается, что в странах постсоветского пространства есть возможности для раскрытия молодых политиков – предлагаемые ими инициативы часто доходят до лиц, принимающих решения, а усиление работы "социальных лифтов" позволяет молодым людям двигаться по карьерной лестнице.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/samoe-glavnoe--donesti-pravdu-eksklyuzivnoe-intervyu-inala-ardzinba-1040239353.html
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Инал Ардзинба возглавил рейтинг молодых лидеров стран постсоветского пространства
11:50 14.07.2022 (обновлено: 12:10 14.07.2022)
В рейтинг попадают молодые политики до 35 лет. Вместе с главой МИД Абхазии в тройку лучших вошли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба занял первую строчку в рейтинге молодых лидеров стран постсоветского пространства, сообщает РИА Новости
со ссылкой на рейтинг, составленный МГИМО (У) МИД России, Госдумой и Институтом стран СНГ.
Цель рейтинга – выявление молодых перспективных политиков и налаживание сотрудничества с ними. При составлении списка оцениваются государственные награды и поощрения, уровень международных контактов, оценка политических перспектив, упоминаемость в СМИ и служебные достижения.
Почти по всем показателям глава абхазского МИД набрал больше 9 баллов, в разделах "политические перспективы" и "государственные награды" у него 8,7 и 8,4 балла.
Второе место в рейтинге занял вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Замыкает двадцатку лучших председатель правления НКУ "Евразийское партнерство" Алексей Тома из Белоруссии.
В презентации отмечается, что в странах постсоветского пространства есть возможности для раскрытия молодых политиков – предлагаемые ими инициативы часто доходят до лиц, принимающих решения, а усиление работы "социальных лифтов" позволяет молодым людям двигаться по карьерной лестнице.