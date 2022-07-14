https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/inal-ardzinba-vozglavil-reyting-molodykh-liderov-stran-postsovetskogo-prostranstva-1040249683.html

Инал Ардзинба возглавил рейтинг молодых лидеров стран постсоветского пространства

Инал Ардзинба возглавил рейтинг молодых лидеров стран постсоветского пространства

В рейтинг попадают молодые политики до 35 лет. Вместе с главой МИД Абхазии в тройку лучших вошли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и руководитель Ростуризма... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T11:50+0300

2022-07-14T11:50+0300

2022-07-14T12:10+0300

в абхазии

абхазия

инал ардзинба

новости

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038383075_51:70:1529:901_1920x0_80_0_0_847c71233fc1b850bbf8d475b857e0b1.jpg

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба занял первую строчку в рейтинге молодых лидеров стран постсоветского пространства, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг, составленный МГИМО (У) МИД России, Госдумой и Институтом стран СНГ.Почти по всем показателям глава абхазского МИД набрал больше 9 баллов, в разделах "политические перспективы" и "государственные награды" у него 8,7 и 8,4 балла. Второе место в рейтинге занял вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Замыкает двадцатку лучших председатель правления НКУ "Евразийское партнерство" Алексей Тома из Белоруссии.В презентации отмечается, что в странах постсоветского пространства есть возможности для раскрытия молодых политиков – предлагаемые ими инициативы часто доходят до лиц, принимающих решения, а усиление работы "социальных лифтов" позволяет молодым людям двигаться по карьерной лестнице.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/samoe-glavnoe--donesti-pravdu-eksklyuzivnoe-intervyu-inala-ardzinba-1040239353.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, инал ардзинба, новости, мид абхазии