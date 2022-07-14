https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/kristina-ozgan-vstretilas-s-gendirektorom-rzhd-1040270023.html
Кристина Озган встретилась с гендиректором РЖД
Кристина Озган встретилась с гендиректором РЖД
Интенсивность грузового передвижения по железной дороге в Абхазии значительно увеличилась, отправители и получатели стали все чаще используют республику как... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T20:30+0300
2022-07-14T20:30+0300
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган во время рабочей поездки в Москву встретилась с генеральным директором - председателем правления РЖД Олегом Белозеровым, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.Кристина Озган также сообщила о сложностях из-за загруженности южного правления, которые мешают перевозчикам при доставке жизненно важных грузов в республику. В свою очередь, гендиректор РЖД выразил готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ozgan-obsudila-s-glavoy-minekonomrazvitiya-rossii-zapusk-aeroporta-sukhuma-1040242435.html
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абхазия, новости
Кристина Озган встретилась с гендиректором РЖД
Интенсивность грузового передвижения по железной дороге в Абхазии значительно увеличилась, отправители и получатели стали все чаще используют республику как транзитную зону.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган во время рабочей поездки в Москву встретилась с генеральным директором - председателем правления РЖД Олегом Белозеровым, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в обеспечении стабильных пассажирских и грузовых перевозок между государствами.
Кристина Озган также сообщила о сложностях из-за загруженности южного правления, которые мешают перевозчикам при доставке жизненно важных грузов в республику.
В свою очередь, гендиректор РЖД выразил готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.