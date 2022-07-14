https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/kristina-ozgan-vstretilas-s-gendirektorom-rzhd-1040270023.html

Кристина Озган встретилась с гендиректором РЖД

Кристина Озган встретилась с гендиректором РЖД

Интенсивность грузового передвижения по железной дороге в Абхазии значительно увеличилась, отправители и получатели стали все чаще используют республику как... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T20:30+0300

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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган во время рабочей поездки в Москву встретилась с генеральным директором - председателем правления РЖД Олегом Белозеровым, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.Кристина Озган также сообщила о сложностях из-за загруженности южного правления, которые мешают перевозчикам при доставке жизненно важных грузов в республику. В свою очередь, гендиректор РЖД выразил готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ozgan-obsudila-s-glavoy-minekonomrazvitiya-rossii-zapusk-aeroporta-sukhuma-1040242435.html

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