Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/kristina-ozgan-vstretilas-s-gendirektorom-rzhd-1040270023.html
Кристина Озган встретилась с гендиректором РЖД
Кристина Озган встретилась с гендиректором РЖД
Интенсивность грузового передвижения по железной дороге в Абхазии значительно увеличилась, отправители и получатели стали все чаще используют республику как... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T20:30+0300
2022-07-14T20:30+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0e/1040269860_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9c30a01870bed6d72c337c8b373f6338.jpg
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган во время рабочей поездки в Москву встретилась с генеральным директором - председателем правления РЖД Олегом Белозеровым, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.Кристина Озган также сообщила о сложностях из-за загруженности южного правления, которые мешают перевозчикам при доставке жизненно важных грузов в республику. В свою очередь, гендиректор РЖД выразил готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ozgan-obsudila-s-glavoy-minekonomrazvitiya-rossii-zapusk-aeroporta-sukhuma-1040242435.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0e/1040269860_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0f1b06ffb52f5f50820ce2866594e45b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости

Кристина Озган встретилась с гендиректором РЖД

20:30 14.07.2022
© Foto / Пресс-служба министерства экономики АбхазииКристина Озган и Олег Белозеров
Кристина Озган и Олег Белозеров - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2022
© Foto / Пресс-служба министерства экономики Абхазии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Интенсивность грузового передвижения по железной дороге в Абхазии значительно увеличилась, отправители и получатели стали все чаще используют республику как транзитную зону.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган во время рабочей поездки в Москву встретилась с генеральным директором - председателем правления РЖД Олегом Белозеровым, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в обеспечении стабильных пассажирских и грузовых перевозок между государствами.
Кристина Озган также сообщила о сложностях из-за загруженности южного правления, которые мешают перевозчикам при доставке жизненно важных грузов в республику.
В свою очередь, гендиректор РЖД выразил готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.
Сухумский аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2022
Озган обсудила с главой Минэкономразвития России запуск аэропорта Сухума
00:30
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0