https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-15-iyulya-1040263164.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находться под влиянием теплого сектора циклона. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T17:28+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. В пятницу, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии