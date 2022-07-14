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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находться под влиянием теплого сектора циклона. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T17:28+0300
2022-07-14T17:28+0300
2022-07-14T17:45+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. В пятницу, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 июля
17:28 14.07.2022 (обновлено: 17:45 14.07.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находться под влиянием теплого сектора циклона.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. В пятницу, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.