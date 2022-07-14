https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/restavratsiyu-obektov-kultury-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1040262686.html

Реставрацию объектов культуры обсудили в Кабмине Абхазии

Реставрацию объектов культуры обсудили в Кабмине Абхазии

На встрече обсуждался широкий круг вопросов – реставрация храмов, ремонт музеев, работы в Сухумском пантеоне. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T17:10+0300

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в абхазии

абхазия

александр анкваб

даур кове

культура

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. На рабочей встрече в Кабмине Абхазии премьер-министр Александр Анкваб и министр культуры Даур Кове обсудили восстановительные работы и реставрацию памятников и культурных объектов республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии.Александр Анкваб поинтересовался текущей ситуацией в Дурипшском и Лыхненском храмах. По словам Даура Кове, согласование проекта по Дурипшскому храму завершилось, так же, как и определение объема необходимого кровельного ремонта в храме в Лыхны.Даур Кове доложил премьер-министру о том, что ремонт помещений Госансамбля песни и танца находится на завершающей стадии, и о том, что ведется подготовка проектно-сметной документации по ремонту в музеях Дмитрия Гулиа и Нестора Лакоба, финансирование которых одобрено правительством.Помимо этого, в ходе встречи были обсуждены вопросы установления в Гудауте нового мемориального памятника воинам, погибшим во времена Отечественной войны народа Абхазии, и программа торжественных мероприятий, посвященных Дню государственного флага Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sukhumskiy-panteon-budet-otrestavrirovan--1039380110.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/na-vosstanovlenie-muzeya-lakoba-predusmotreno-okolo-vosmi-millionov-rubley-1040034225.html

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абхазия, александр анкваб, даур кове, культура