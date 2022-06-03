https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sukhumskiy-panteon-budet-otrestavrirovan--1039380110.html
Сухумский пантеон будет отреставрирован
Сухумский пантеон будет отреставрирован
Премьер-министр Александр Анкваб провел в пятницу совещание, посвященное состоянию Сухумского пантеона. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T18:21+0300
2022-06-03T18:21+0300
2022-06-03T18:28+0300
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Министерство культуры будет координировать реставрацию Сухумского пантеона, такое поручение дал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, сообщается на сайте Кабмина. В ближайшее время правительство закрепит объект за определенной структурой. Ранее силами администрации Сухума и МУП "Благоустройство" пантеон был расчищен, а глава Минкультуры Даур Кове распорядился восстановить оскверненные вандалами надгробные памятники.Пантеон был открыт в 1959 году на восточном склоне Сухумской горы. Последний раз ремонтно-восстановительные работы там проводились в 2013 году по решению правительства. За территорией мемориального комплекса время от времени ухаживала столичная администрация.После распада Советского Союза статус объекта культурного наследия остался неопределенным. Могильные сооружения стали разрушаться от времени, как и ограда периметром 300 метров. Территория пантеона не освещена.В начале мая вандалы разорили несколько могил государственных и общественных деятелей Абхазии - украли бронзовые барельефы и бюст.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/minkultury-poruchilo-vosstanovit-nadgrobiya-v-sukhumskom-panteone-1039335038.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/uchenye-prizvali-rukovodstvo-abkhazii-obespechit-okhranu-sukhumskogo-panteona-1039269465.html
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Сухумский пантеон будет отреставрирован
18:21 03.06.2022 (обновлено: 18:28 03.06.2022)
Премьер-министр Александр Анкваб провел в пятницу совещание, посвященное состоянию Сухумского пантеона.
СУХУМ, 3 июн - Sputnik.
Министерство культуры будет координировать реставрацию Сухумского пантеона, такое поручение дал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, сообщается
на сайте Кабмина.
Предстоит восстановить или заменить поврежденные памятники, провести работы по обустройству территории пантеона, его освещению, соорудить ограду и обеспечить круглосуточную охрану.
В ближайшее время правительство закрепит объект за определенной структурой.
Ранее силами администрации Сухума и МУП "Благоустройство" пантеон был расчищен, а глава Минкультуры Даур Кове распорядился восстановить оскверненные вандалами надгробные памятники.
Пантеон был открыт в 1959 году на восточном склоне Сухумской горы. Последний раз ремонтно-восстановительные работы там проводились в 2013 году по решению правительства. За территорией мемориального комплекса время от времени ухаживала столичная администрация.
После распада Советского Союза статус объекта культурного наследия остался неопределенным. Могильные сооружения стали разрушаться от времени, как и ограда периметром 300 метров. Территория пантеона не освещена.
В начале мая вандалы разорили
несколько могил государственных и общественных деятелей Абхазии - украли бронзовые барельефы и бюст.