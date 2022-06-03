https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sukhumskiy-panteon-budet-otrestavrirovan--1039380110.html

Сухумский пантеон будет отреставрирован

Сухумский пантеон будет отреставрирован

Премьер-министр Александр Анкваб провел в пятницу совещание, посвященное состоянию Сухумского пантеона. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T18:21+0300

2022-06-03T18:21+0300

2022-06-03T18:28+0300

в абхазии

сухум

кабмин абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101878/97/1018789771_0:80:4928:2852_1920x0_80_0_0_06d422651cb012e17064d93030f53cae.jpg

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Министерство культуры будет координировать реставрацию Сухумского пантеона, такое поручение дал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, сообщается на сайте Кабмина. В ближайшее время правительство закрепит объект за определенной структурой. Ранее силами администрации Сухума и МУП "Благоустройство" пантеон был расчищен, а глава Минкультуры Даур Кове распорядился восстановить оскверненные вандалами надгробные памятники.Пантеон был открыт в 1959 году на восточном склоне Сухумской горы. Последний раз ремонтно-восстановительные работы там проводились в 2013 году по решению правительства. За территорией мемориального комплекса время от времени ухаживала столичная администрация.После распада Советского Союза статус объекта культурного наследия остался неопределенным. Могильные сооружения стали разрушаться от времени, как и ограда периметром 300 метров. Территория пантеона не освещена.В начале мая вандалы разорили несколько могил государственных и общественных деятелей Абхазии - украли бронзовые барельефы и бюст.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/minkultury-poruchilo-vosstanovit-nadgrobiya-v-sukhumskom-panteone-1039335038.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/uchenye-prizvali-rukovodstvo-abkhazii-obespechit-okhranu-sukhumskogo-panteona-1039269465.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухум, кабмин абхазии, новости