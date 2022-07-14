https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/tsentralizovannaya-vlast-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-ukrainy-vosstanovlena-1040247761.html

Централизованная власть на освобожденных территориях Украины восстановлена

Централизованная власть на освобожденных территориях Украины восстановлена

Российские войска вместе с подразделениями народной милиции ДНР и ЛНР полностью освободили территорию Луганской Народной Республики и значительную часть... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T11:15+0300

2022-07-14T11:15+0300

2022-07-14T12:12+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. На освобожденных украинских территориях начала работать централизованная муниципальная власть, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.В ведомстве добавили, что постепенно налаживают работу городские службы и рынки, а местные жители помогают военным восстанавливать инфраструктуру, разрушенную в ходе боевых действий, и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. За это время российские войска, ведя наступательные действия совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР и ДНР, освободили большую часть территории ДНР, включая Мариуполь, Святогорск и Волноваху, и всю территорию ЛНР.Конечная цель военной спецоперации – денацификация и демилитаризация Украины, защита граждан Донбасса от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/kndr-priznala-nezavisimost-dnr-1040235908.html

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новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс