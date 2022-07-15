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Бжания показали работу Уфимского моторостроительного предприятия
Бжания показали работу Уфимского моторостроительного предприятия
Рабочий визит абхазской делегации во главе с президентом Асланом Бжания в Башкортостан завершится 15 июля. 15.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров посетили Уфимское моторостроительное производственное объединение.Абхазской делегации показали работу производственно-технологического центра по выпуску компонентов вертолетных двигателей. Это одно из самых современных производств в объединении: на четырех участках трудятся до 800 моторостроителей, работают более 300 станков и обрабатывающих центров."УМПО очень значимое и уникальное предприятие с большой историей, которое обладает огромным опытом в машиностроении", – рассказал гостям Назаров.Он подчеркнул, что коллектив предприятия слаженный, в нем много молодежи, выпускников уфимских вузов.Затем делегация посетила цех окончательной сборки авиационных и наземных двигателей и цех испытания авиационных двигателей.Бжания высоко оценил наработки уфимских моторостроителей.По его словам, Абхазия готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с что с Башкортостаном во многих сферах.По завершении экскурсии Аслану Бжания подарили уменьшенную копию истребителя Су-35, двигатели для которого собираются на заводе УМПО. Президент пообещал хранить сувенир в своем кабинете.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ekonomicheskiy-potentsial-abkhazii-predstavili-v-bashkortostane-1040255377.html
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абхазия, башкортостан, новости, в мире, сотрудничество

Бжания показали работу Уфимского моторостроительного предприятия

10:22 15.07.2022 (обновлено: 10:27 15.07.2022)
© Foto / пресс - служба Президента РА Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2022
© Foto / пресс - служба Президента РА
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Рабочий визит абхазской делегации во главе с президентом Асланом Бжания в Башкортостан завершится 15 июля.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров посетили Уфимское моторостроительное производственное объединение.

Абхазской делегации показали работу производственно-технологического центра по выпуску компонентов вертолетных двигателей. Это одно из самых современных производств в объединении: на четырех участках трудятся до 800 моторостроителей, работают более 300 станков и обрабатывающих центров.

"УМПО очень значимое и уникальное предприятие с большой историей, которое обладает огромным опытом в машиностроении", – рассказал гостям Назаров.
Он подчеркнул, что коллектив предприятия слаженный, в нем много молодежи, выпускников уфимских вузов.
Затем делегация посетила цех окончательной сборки авиационных и наземных двигателей и цех испытания авиационных двигателей.
Бжания высоко оценил наработки уфимских моторостроителей.

"Было очень интересно увидеть завод УМПО и воочию наблюдать производство легендарных авиационных двигателей. Посетив производственные цеха, я в очередной раз укрепил веру в то, что, когда Республика Абхазия и Россия вместе, мы непобедимы", – сказал президент Абхазии.

По его словам, Абхазия готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с что с Башкортостаном во многих сферах.

По завершении экскурсии Аслану Бжания подарили уменьшенную копию истребителя Су-35, двигатели для которого собираются на заводе УМПО. Президент пообещал хранить сувенир в своем кабинете.
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