https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/bzhaniya-pokazali-rabotu-ufimskogo-motorostroitelnogo-predpriyatiya-1040275222.html

Бжания показали работу Уфимского моторостроительного предприятия

Бжания показали работу Уфимского моторостроительного предприятия

Рабочий визит абхазской делегации во главе с президентом Асланом Бжания в Башкортостан завершится 15 июля. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T10:22+0300

2022-07-15T10:22+0300

2022-07-15T10:27+0300

абхазия

башкортостан

новости

в мире

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040274362_0:33:655:401_1920x0_80_0_0_5bf1f25d0f543000ca00992375d45bb1.jpg

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров посетили Уфимское моторостроительное производственное объединение.Абхазской делегации показали работу производственно-технологического центра по выпуску компонентов вертолетных двигателей. Это одно из самых современных производств в объединении: на четырех участках трудятся до 800 моторостроителей, работают более 300 станков и обрабатывающих центров."УМПО очень значимое и уникальное предприятие с большой историей, которое обладает огромным опытом в машиностроении", – рассказал гостям Назаров.Он подчеркнул, что коллектив предприятия слаженный, в нем много молодежи, выпускников уфимских вузов.Затем делегация посетила цех окончательной сборки авиационных и наземных двигателей и цех испытания авиационных двигателей.Бжания высоко оценил наработки уфимских моторостроителей.По его словам, Абхазия готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с что с Башкортостаном во многих сферах.По завершении экскурсии Аслану Бжания подарили уменьшенную копию истребителя Су-35, двигатели для которого собираются на заводе УМПО. Президент пообещал хранить сувенир в своем кабинете.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ekonomicheskiy-potentsial-abkhazii-predstavili-v-bashkortostane-1040255377.html

абхазия

башкортостан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, башкортостан, новости, в мире, сотрудничество