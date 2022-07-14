https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ekonomicheskiy-potentsial-abkhazii-predstavili-v-bashkortostane-1040255377.html
Экономический потенциал Абхазии представили в Башкортостане
Экономический потенциал Абхазии представили в Башкортостане
В ходе заседания стороны обсудили преимущества и возможности, которые открывает инвестирование в абхазскую и башкирскую экономики. 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T12:40+0300
2022-07-14T12:40+0300
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Экономический, туристический и инвестиционный потенциал Абхазии представили в Башкортостане члены абхазской делегации, которые находятся там с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.Так, например, Хишба отметил, что инвесторы, решившие вкладывать деньги в абхазскую экономику, могут рассчитывать на снижение налога на прибыль и налога на имущество на 50% при вложении от 10 до 70 миллионов рублей. Освобождение от налога на прибыль и налога на имущество возможно при объеме инвестиций свыше 70 млн рублей. Льготы действуют в течение срока окупаемости проекта, но не более восьми лет с начала его реализации."Тот потенциал, которым наделены наши республики, на данном этапе сотрудничества не используется в полной мере. Мы должны переидентифицировать наши контакты в разных сферах жизни. Конечная цель – облегчить, улучшить жизнь наших граждан, сделать так, чтобы те товары и услуги, которые производятся в республиках, могли быть доставлены из Абхазии в Башкортостан и наоборот, – заявил в ходе заседания Аслан Бжания.В свою очередь, принимающая сторона рассказала гостям из Абхазии об экономическом и инвестиционном потенциале Башкирии."У нас открываются превосходные совместные возможности для сотрудничества в промышленности, агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве, строительстве, торговле, культуре, образовании. Самое главное это приведет к увеличению экономических потенциалов и Абхазии, и Башкортостана, что положительно скажется на жизни наших людей, – сказал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.В заключительной речи Аслан Бжания поблагодарил руководство Башкирии и подтвердил намерение расширять связи между двумя дружественными республиками.Рабочая поездка абхазской делегации во главе с президентом Абхазии продлится до 15 июля. За это время запланированы встречи с главой региона Радием Хабировым, посещение предприятий и технопарков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/aslan-bzhaniya-posetil-tsentr-upravleniya-respublikoy-bashkortostan-1040242990.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/abkhaziya-i-bashkortostan-namereny-v-10-raz-uvelichit-tovarooborot-1040239776.html
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абхазия, новости, аслан бжания
Экономический потенциал Абхазии представили в Башкортостане
12:40 14.07.2022 (обновлено: 13:30 14.07.2022)
В ходе заседания стороны обсудили преимущества и возможности, которые открывает инвестирование в абхазскую и башкирскую экономики.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Экономический, туристический и инвестиционный потенциал Абхазии представили в Башкортостане члены абхазской делегации, которые находятся там с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Туристический потенциал Абхазии представил министр туризма Теймураз Хишба. В своем выступлении он также коснулся уникального инвестиционного климата республики, рассказал о налоговых льготах и преференциях для инвесторов.
Так, например, Хишба отметил, что инвесторы, решившие вкладывать деньги в абхазскую экономику, могут рассчитывать на снижение налога на прибыль и налога на имущество на 50% при вложении от 10 до 70 миллионов рублей. Освобождение от налога на прибыль и налога на имущество возможно при объеме инвестиций свыше 70 млн рублей. Льготы действуют в течение срока окупаемости проекта, но не более восьми лет с начала его реализации.
"Тот потенциал, которым наделены наши республики, на данном этапе сотрудничества не используется в полной мере. Мы должны переидентифицировать наши контакты в разных сферах жизни. Конечная цель – облегчить, улучшить жизнь наших граждан, сделать так, чтобы те товары и услуги, которые производятся в республиках, могли быть доставлены из Абхазии в Башкортостан и наоборот, – заявил в ходе заседания Аслан Бжания.
В свою очередь, принимающая сторона рассказала гостям из Абхазии об экономическом и инвестиционном потенциале Башкирии.
"У нас открываются превосходные совместные возможности для сотрудничества в промышленности, агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве, строительстве, торговле, культуре, образовании. Самое главное это приведет к увеличению экономических потенциалов и Абхазии, и Башкортостана, что положительно скажется на жизни наших людей, – сказал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.
В заключительной речи Аслан Бжания поблагодарил руководство Башкирии и подтвердил намерение расширять связи между двумя дружественными республиками.
Рабочая поездка абхазской делегации во главе с президентом Абхазии продлится до 15 июля. За это время запланированы встречи с главой региона Радием Хабировым, посещение предприятий и технопарков.