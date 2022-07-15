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Метеоролог о погоде до конца июля в Абхазии: люди будут говорить, ой, как жарко

Метеоролог о погоде до конца июля в Абхазии: люди будут говорить, ой, как жарко

Когда в Абхазии распогодится, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T09:19+0300

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Метеоролог о погоде в Абхазии до конца июля Метеоролог о погоде в Абхазии до конца июля

Вторая декада июля отличается неустойчивой погодой, отметила метеоролог."Начало третьей декады будет тоже неустойчивым, один-два дня, потом мы наблюдаем более устойчивую погоду. С юга идут теплые воздушные массы, и погода восстановится. Но в связи с тем, что иногда к нам заходят холодные массы с северо-запада, а также из-за местных циркуляционных процессов иногда будут кратковременные дожди. После 23-24 июля постепенно погода восстановится, будет жарко так, как было раньше. Дневные температуры будут от 24 до 29 градусов, а при активном выносе тепла с юга температуры могут быть выше 30 градусов – 30-32 градуса, может, даже чуть больше. Ночные температуры от 18 до 23 градусов", – сообщила Ахба. Также она отметила, что до конца июля ветры ожидаются средней интенсивности от 3 до 7 метров в секунду, но местами при смене воздушных масс скорость ветра может достигать 11 метров в секунду, что не считается сильными ветрами. Волнение моря может быть от слабого до значительного, до 3 баллов. К концу месяца метеорологи ожидают новое снижение температуры, но без значительных и продолжительных осадков. При таких перепадах могут быть грозы и туман. Вода в море уже прогрелась до 25 градусов, сообщила Лариса Ахба.

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