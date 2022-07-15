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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 июля
Погоду Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет формировать юго-восточная периферия Западного антициклона. 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T19:12+0300
2022-07-15T19:12+0300
2022-07-15T19:13+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за перепадов атмосферного давления в субботу с вечера и до полудня воскресенья временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в пределах нормы, будет медленно повышаться. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, климат, лето, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 июля
19:12 15.07.2022 (обновлено: 19:13 15.07.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет формировать юго-восточная периферия Западного антициклона.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за перепадов атмосферного давления в субботу с вечера и до полудня воскресенья временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в пределах нормы, будет медленно повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.