https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/rezervisty-spetsnaza-sgb-abkhazii-vpervye-proveli-masshtabnye-ucheniya-1040277767.html

Резервисты спецназа СГБ Абхазии впервые провели масштабные учения

Резервисты спецназа СГБ Абхазии впервые провели масштабные учения

Мобилизация уволенных в запас спецназовцев СГБ Абхазии прошла в начале июня. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T12:35+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Впервые резервисты спецназа СГБ провели масштабные учения под руководством председателя Службы госбезопасности, полковника Роберта Киут. Об этом сообщается на сайте ведомства.Главная цель обучения – совершенствование навыков, полученных в ходе прохождения срочной службы на случай возникновения военной угрозы. По итогам мобилизации Роберт Киут поблагодарил руководство центра специального назначения СГБ Абхазии за успешную организацию учений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/aslan-bzhaniya-posetil-s-proverkoy-tsentr-spetsnaznacheniya-sgb-abkhazii-1040075831.html

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