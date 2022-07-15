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Резервисты спецназа СГБ Абхазии впервые провели масштабные учения
Резервисты спецназа СГБ Абхазии впервые провели масштабные учения
Мобилизация уволенных в запас спецназовцев СГБ Абхазии прошла в начале июня. 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T12:35+0300
2022-07-15T12:35+0300
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Впервые резервисты спецназа СГБ провели масштабные учения под руководством председателя Службы госбезопасности, полковника Роберта Киут. Об этом сообщается на сайте ведомства.Главная цель обучения – совершенствование навыков, полученных в ходе прохождения срочной службы на случай возникновения военной угрозы. По итогам мобилизации Роберт Киут поблагодарил руководство центра специального назначения СГБ Абхазии за успешную организацию учений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/aslan-bzhaniya-posetil-s-proverkoy-tsentr-spetsnaznacheniya-sgb-abkhazii-1040075831.html
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Резервисты спецназа СГБ Абхазии впервые провели масштабные учения
12:35 15.07.2022 (обновлено: 13:45 15.07.2022)
Мобилизация уволенных в запас спецназовцев СГБ Абхазии прошла в начале июня.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik.
Впервые резервисты спецназа СГБ провели масштабные учения под руководством председателя Службы госбезопасности, полковника Роберта Киут. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
Во внеплановых учениях было задействовано свыше двухсот человек. С личным составом резервистов совершили многокилометровый марш-бросок и при поддержке Минобороны Абхазии провели учебно-тактические занятия с применением боевого оружия и спецсредств.
Главная цель обучения – совершенствование навыков, полученных в ходе прохождения срочной службы на случай возникновения военной угрозы.
По итогам мобилизации Роберт Киут поблагодарил руководство центра специального назначения СГБ Абхазии за успешную организацию учений.