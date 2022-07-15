https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-600-ukrainskikh-natsionalistov-za-sutki-1040285774.html

Российские войска уничтожили более 600 украинских националистов за сутки

Российские войска уничтожили более 600 украинских националистов за сутки

Украинских националистов будет судить военный трибунал в ДНР, где отменили мораторий на смертную казнь, в Луганской Народной Республике он все еще действует. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T14:31+0300

2022-07-15T14:31+0300

2022-07-15T14:38+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, в результате чего уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, 19 единиц вооружения и военной техники. Помимо этого, российскими воздушно-космическими силами уничтожено около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники в ДНР.Об этом сообщает Минобороны России.В Запорожской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате чего уничтожена казарма в которой находилось более 70 военнослужащих. Также в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Военная спецоперация на Украине продолжается более пяти месяцев, за это время ВСУ понесли значительные потери в живой силе и боевой технике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/rossiyskie-istrebiteli-sbili-dva-ukrainskikh-samoleta-v-dnr-1040260977.html

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