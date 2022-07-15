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Российские войска уничтожили более 600 украинских националистов за сутки
Российские войска уничтожили более 600 украинских националистов за сутки
Украинских националистов будет судить военный трибунал в ДНР, где отменили мораторий на смертную казнь, в Луганской Народной Республике он все еще действует. 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T14:31+0300
2022-07-15T14:31+0300
2022-07-15T14:38+0300
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, в результате чего уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, 19 единиц вооружения и военной техники. Помимо этого, российскими воздушно-космическими силами уничтожено около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники в ДНР.Об этом сообщает Минобороны России.В Запорожской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате чего уничтожена казарма в которой находилось более 70 военнослужащих. Также в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Военная спецоперация на Украине продолжается более пяти месяцев, за это время ВСУ понесли значительные потери в живой силе и боевой технике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/rossiyskie-istrebiteli-sbili-dva-ukrainskikh-samoleta-v-dnr-1040260977.html
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Российские войска уничтожили более 600 украинских националистов за сутки
14:31 15.07.2022 (обновлено: 14:38 15.07.2022)
Украинских националистов будет судить военный трибунал в ДНР, где отменили мораторий на смертную казнь, в Луганской Народной Республике он все еще действует.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, в результате чего уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, 19 единиц вооружения и военной техники.
Помимо этого, российскими воздушно-космическими силами уничтожено около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники в ДНР.
Об этом сообщает
Минобороны России.
В Запорожской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате чего уничтожена казарма в которой находилось более 70 военнослужащих. Также в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Во время совещания командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии военной техники в Виннице по зданию гарнизонного дома офицеров был нанесен удар высокоточными ракетами морского базирования "Калибр". В результате удара участники совещания были уничтожены.
Военная спецоперация на Украине продолжается более пяти месяцев, за это время ВСУ понесли значительные потери в живой силе и боевой технике.