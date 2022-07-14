https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/rossiyskie-istrebiteli-sbili-dva-ukrainskikh-samoleta-v-dnr-1040260977.html

Российские истребители сбили два украинских самолета в ДНР

Российские истребители сбили два украинских самолета в ДНР

По словам президента России Владимира Путина, конечная цель операции на Украине — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T16:09+0300

2022-07-14T16:09+0300

2022-07-14T16:21+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Российские истребители сбили два украинских самолета в небе над Донецкой Народной Республикой, сообщает Министерство обороны России. Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232 районах.Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. Общие потери данных соединений составили до одной тысячи человек личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.В ДНР высокоточным ударом уничтожен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в который входили националисты и иностранные наемники. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. А в Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, еще 37 ранено.Ракетами морского базирования "Калибр" на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ.Также российским высокоточным оружием за сутки уничтожены четыре командных пункта, три склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники, живая сила и военная техника в 21 районе.В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея РСЗО в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки в ДНР, артиллерийский взвод гаубиц М-777 американского производства в Харьковской области.Кроме того, средствами ПВО за сутки было сбито 12 украинских дронов, перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/tsentralizovannaya-vlast-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-ukrainy-vosstanovlena-1040247761.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/iranskie-bespilotniki-dlya-rossiyskoy-spetsoperatsii-mify-i-realnost-1040240291.html

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