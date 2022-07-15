https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/semki-polnometrazhnogo-filma-nachalis-dve-nedeli-nazad-v-abkhazii-1040288734.html

Съемки полнометражного фильма начались две недели назад в Абхазии

Съемки полнометражного фильма начались две недели назад в Абхазии

Съемки российского фильма под рабочим названием "О любви" завершатся в Абхазии 20 июля. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T18:45+0300

2022-07-15T18:45+0300

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СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Российская киностудия "Decaf Media " с начала июля проводит съемки киноленты под рабочим названием "О Любви" в разных городах и районах Абхазии, рассказал Sputnik директор картины Андрей Кобачев.По словам Кобачева, сюжет картины не связан напрямую с Абхазией. По сценарию, отец рассказывает своей дочери о знакомстве с ее мамой на курорте. Натурные съемки пройдут в республике, а интерьерные состоятся в Москве.Как отметил Кобачев, выбор на Абхазию пал не случайно. Рассматривали и другие локации, но пейзажи страны покорили авторов проекта.Съемочная группа состоит примерно из 80 человек. Главные роли играют Павел Майков, Егор Дронов, Екатерина Стулова, Влад Прохоров и Анфиса Черных. Режиссер - Юрий Шаров, оператор - Павел Делявский.Рабочий процесс проходит без особых сложностей, неудобство заключается в частых переездах от одной локации к другой, рассказал Кобачев. У творческой группы не так много времени, но, когда оно появляется, члены команды плавают в море, пробуют национальную кухню и посещают достопримечательности страны, которые не входили в рабочий план.Съемки фильма начались в республике 1 июля, их планируют завершить уже 20 июля. Ожидается, что лента выйдет в прокат в марте или феврале 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20181124/Novikov-ob-Abkhazii-mozhet-stat-platsdarmom-dlya-razvitiya--kinoindustrii-1025743275.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ekspeditsiya-v-istoriyu-v-abkhazii-snimut-film-o-sele-pskhu-1040261284.html

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абхазия, кино, актеры