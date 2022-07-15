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В "Черноморэнерго" оценили объем работ по освещению трассы Сухум-Псоу
В "Черноморэнерго" оценили объем работ по освещению трассы Сухум-Псоу
Освещение республиканской трассы от Сухума до абхазо-российской границы ввели в эксплуатацию в 2014 году. 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T15:10+0300
2022-07-15T15:10+0300
2022-07-15T15:13+0300
в абхазии
черноморэнерго
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Состояние освещения участка республиканской трассы от Сухума до Псоу неудовлетворительное, заявил заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба в эфире радио Sputnik Абхазия.Светодиодные плафоны можно только заменить, стоимость одного такого осветительного прибора варьируется от 12 до 13 тысяч рублей. Кроме того, необходимо провести ремонт трансформаторных подстанций, добавил Блабба.По его мнению, причина выхода из строя приборов связана с отсутствием должного обслуживания объекта, который долгое время не находился на балансе ни у одной из организаций. Контроль за этим инфраструктурным объектом передали "Черноморэнерго" в 2018 году, но из-за нехватки средств предприятие занималось лишь решением аварийных вопросов.Специалист отметил, что при качественном энергоснабжении и обслуживании срок действия светодиодных плафонов может достигать до четверти века, но в реалиях в Абхазии период эксплуатации существенно сокращается.Немалый урон опорам наносят водители транспортных средств. Как рассказал Блабба, в результате ДТП сбито около 200 столбов, а общая стоимость нанесенного ущерба составляет примерно два миллиона рублей.При таких инцидентах сотрудники ГАИ составляют соответствующие документы и "Черноморэнерго" проводит расчет ущерба. Процесс выстроен так, что пока виновник ДТП не выплатит компенсацию, ему ни документы, ни машину не возвращают. Но в связи с тем, что для людей это дорого, заставить выполнить требование практически невозможно, сказал Блабба.Протяженность дороги от Сухума до границы по реке Псоу около 120 километров. На этом участке установлено примерно 3000 опор.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/osveschenie-chasti-trassy-sukhum-ochamchyra-zaversheno-s-operezheniem-grafika-1040277592.html
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черноморэнерго, освещение, дороги, новости
В "Черноморэнерго" оценили объем работ по освещению трассы Сухум-Псоу
15:10 15.07.2022 (обновлено: 15:13 15.07.2022)
Освещение республиканской трассы от Сухума до абхазо-российской границы ввели в эксплуатацию в 2014 году.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Состояние освещения участка республиканской трассы от Сухума до Псоу неудовлетворительное, заявил заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба в эфире радио Sputnik Абхазия.
"Необходимо установить около 220 опор. Состояние плафонов тоже плохое, и они очень часто выходят из строя. Те, что были заменены, не очень качественные. Освещение слабое. Необходимо заменить плафоны по всему объекту. Их количество превышает 6000 штук", – сказал он.
Светодиодные плафоны можно только заменить, стоимость одного такого осветительного прибора варьируется от 12 до 13 тысяч рублей. Кроме того, необходимо провести ремонт трансформаторных подстанций, добавил Блабба.
По его мнению, причина выхода из строя приборов связана с отсутствием должного обслуживания объекта, который долгое время не находился на балансе ни у одной из организаций. Контроль за этим инфраструктурным объектом передали "Черноморэнерго" в 2018 году, но из-за нехватки средств предприятие занималось лишь решением аварийных вопросов.
Специалист отметил, что при качественном энергоснабжении и обслуживании срок действия светодиодных плафонов может достигать до четверти века, но в реалиях в Абхазии период эксплуатации существенно сокращается.
Немалый урон опорам наносят водители транспортных средств. Как рассказал Блабба, в результате ДТП сбито около 200 столбов, а общая стоимость нанесенного ущерба составляет примерно два миллиона рублей.
При таких инцидентах сотрудники ГАИ составляют соответствующие документы и "Черноморэнерго" проводит расчет ущерба. Процесс выстроен так, что пока виновник ДТП не выплатит компенсацию, ему ни документы, ни машину не возвращают. Но в связи с тем, что для людей это дорого, заставить выполнить требование практически невозможно, сказал Блабба.
Протяженность дороги от Сухума до границы по реке Псоу около 120 километров. На этом участке установлено примерно 3000 опор.