https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/vks-rossii-za-sutki-sbili-chetyre-ukrainskikh-samoleta--1040282005.html
ВКС России за сутки сбили четыре украинских самолета
ВКС России за сутки сбили четыре украинских самолета
Российские войска продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание... 15.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-15T14:15+0300
2022-07-15T14:15+0300
2022-07-15T14:39+0300
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР, средствами ПВО еще два самолета Су-25 ВСУ в Николаевской области, сообщает Минобороны России.Кроме того, в населенных пунктах ДНР, в Харьковской и Херсонсокй областях перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", сбиты за сутки девять украинских беспилотников.Российская авиация поразила 18 пунктов управления, живую силу и военную технику в 211 районах. Также российские войска поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах.Пять пунктов управления, устройство связи 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ были уничтожены высокоточным оружием ВКС России в ДНР и Днепропетровской области.Этим же оружием Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, помимо этого, в 43 районах уничтожили живую силу и военную технику.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/seversk-vzyat-otkryta-doroga-na-slavyansk-1040270451.html
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днр, донбасс, новости, россия, украина, вооружения, министерство обороны рф
ВКС России за сутки сбили четыре украинских самолета
14:15 15.07.2022 (обновлено: 14:39 15.07.2022)
Российские войска продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР, средствами ПВО еще два самолета Су-25 ВСУ в Николаевской области, сообщает
Минобороны России.
Кроме того, в населенных пунктах ДНР, в Харьковской и Херсонсокй областях перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", сбиты за сутки девять украинских беспилотников.
Российская авиация поразила 18 пунктов управления, живую силу и военную технику в 211 районах.
Также российские войска поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах.
Пять пунктов управления, устройство связи 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ были уничтожены высокоточным оружием ВКС России в ДНР и Днепропетровской области.
Этим же оружием Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, помимо этого, в 43 районах уничтожили живую силу и военную технику.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.