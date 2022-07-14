https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/seversk-vzyat-otkryta-doroga-na-slavyansk-1040270451.html

Северск взят, открыта дорога на Славянск

Северск взят, открыта дорога на Славянск

Союзные войска с боями продвигаются на запад, и сегодня овладели городом Северск, расположенным на полпути из Лисичанска в Славянск. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T21:36+0300

2022-07-14T21:36+0300

2022-07-14T21:36+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

мнение

авторы

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Успешно развивается наступление от Северска в направлении Соледара и Артемовска. Близок день полного освобождения территории Донбасса от вооруженных формирований киевского режима, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Завершается зачистка кварталов от разрозненных подразделений ВСУ и иностранных наемников. Союзные войска также овладели окраинами города Соледар, где противник оборудовал мощные оборонительные позиции. Открыт путь на Славянск и Краматорск.Освобождение территории ДНР идет сразу по нескольким направлениям. Активные боевые действия продолжаются на линии Северск – Артемовск. Подразделения российских войск полностью контролируют автодорогу Лисичанск – Северск, и несколько участков дороги Северск – Соледар. На востоке Донбасса у ВСУ остается лишь три варианта "маневренной обороны" – отступление на запад, плен, ликвидация.Противник несет значительные потери – до 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой техники ВСУ уничтожены высокоточными ударами 14 июля в районах дислокации 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны близ населенных пунктов Константиновка и Краматорск. За минувшие сутки истребителями ВКС России сбиты в воздухе украинские Су-24 и МиГ-29 близ Славянска и Троицкого.Российский ракетный удар 14 июля по военным объектам в Виннице, Гайсине и Тернополе – пример поражения центров принятия оперативных решений (штабов командования, баз иностранных "легионеров") в глубоком оперативном тылу ВСУ. Там же, далеко за линией фронта, украинских нацистов приводят в ужас подготовленные и оснащенные российские диверсионные группы, уничтожающие блокпосты и боевую технику.Степень деморализации защитников киевского режима иллюстрируют вчерашний отказ 200 боевиков нацформирования "Кракен" выдвигаться на фронт – в район Краматорска, и последующая перестрелка с командованием, в которой убиты шестеро нацистов.ВСУ уничтожены на 80 процентовЗа время российской спецоперации украинские войска понесли катастрофические потери в живой силе и боевой технике, утратили ядро подготовленных профессионалов, отсутствие которых невозможно компенсировать волнами массовых мобилизаций. Количество необученных резервистов никогда не перерастет в качество специальной военной подготовки. Пополнение ВСУ быстро "перемалывается" на переднем крае, и практически не влияет на абсолютное технологическое и тактическое доминирование российских войск.Минобороны РФ задействует в операции 150 – 180 тысяч военных профессионалов-контрактников, при этом специалисты считают, что регулярная украинская армия на 80 процентов уже "демилитаризована". Украинскому командованию приходится активнее минировать местность, забрасывать фосфорными боеприпасами утраченные территории, задействовать иностранных наемников и западных военных специалистов для боевого применения натовских артиллерийских систем и беспилотников, а также для строительства фортификационных сооружений и укрепрайонов на новых рубежах обороны.Даже проект зарубежной подготовки украинских резервистов – всего лишь маскировка для заброски на Украину военнослужащих альянса, якобы Россия не заметит подмены. Однако в США и других странах НАТО весьма чувствительны к боевым потерям войск, которые будут значительны. Поэтому следующая проблема, с которой вскоре и неизбежно столкнется киевский режим – сокращение военной помощи Запада.Претензии Белого дома в связи с бесконтрольным оборотом американских вооружений на Украине – выглядят началом "эвакуации" по афганскому сценарию. При многомиллиардном ленд-лизе, Вашингтон допускает прекращение поставок оружия Украине. Слишком велики издержки прокси-войны с Россией: в США и странах ЕС нарастает экономический кризис, в натовских арсеналах кончаются оружие и боеприпасы, пригодные для украинских войск. Кроме того, что безрассудная "эскалация поставок" может привести к прямому ядерному конфликту с РФ.За воинственной риторикой НАТО и многомиллиардным ленд-лизом США невозможно скрыть страх и осознание поражения – CNN сообщает: "Если Путин посмотрит за пределы Донбасса, он может решить продвинуться к берегам реки Днепр, которая делит Украину практически пополам. Это будет означать попытку захватить половину страны – шаг, который ужаснет Запад".Издание Foreign Policy дополняет: "Худший энергетический кошмар Европы становится реальностью". И все же это – не самый худший кошмар, ведь предложенная Россией западным "партнерам" в декабре 2021 года система или архитектура равной и неделимой безопасности в "послеукраинской" истории не изменится. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия перейдет в "режим создания контругроз" в случае отказа НАТО от договора. Полагаю, это принципиальная позиция Москвы, и украинская "разминка" – лишь начало конца Североатлантического альянса.Сегодня президент Сербии Александр Вучич заметил: "Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск – Краматорск – Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад". Действительно, вероятность очень высока.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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