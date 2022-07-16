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Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на краснодарских скачках
Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на краснодарских скачках
16 июля на Краснодарском ипподроме состоялось 12 скачек для ахалтекинской и арабской пород лошадей. 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T16:12+0300
2022-07-16T16:12+0300
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Лошади, принадлежащие коневладельцам из Абхазии, заняли призовые места на скачках в Краснодаре, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.В этом забеге разыгрывался приз Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.Другой конь Ашуба, по кличке Сириус, тоже отличился в этом забеге и пришел к финишу третьим из четырех претендентов. А в забеге на 1600 метров для лошадей арабской породы двух лет скакун Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия, занял третье место, обогнав восьмерых претендентов на "Большой приз".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/1039009541.html
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спорт, скачки, новости
Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на краснодарских скачках
16:12 16.07.2022 (обновлено: 16:35 16.07.2022)
16 июля на Краснодарском ипподроме состоялось 12 скачек для ахалтекинской и арабской пород лошадей.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik.
Лошади, принадлежащие коневладельцам из Абхазии, заняли призовые места на скачках в Краснодаре, сообщает
Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
Скакун по кличке Вронский, принадлежащий Ахре Ашуба прибежал к финишу первым в забеге на дистанции 2400 метров для лошадей арабской породы четырех лет и старше.
В этом забеге разыгрывался приз Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.
Другой конь Ашуба, по кличке Сириус, тоже отличился в этом забеге и пришел к финишу третьим из четырех претендентов.
А в забеге на 1600 метров для лошадей арабской породы двух лет скакун Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия, занял третье место, обогнав восьмерых претендентов на "Большой приз".