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Задержан подозреваемый в убийстве в селе Ачандара
Задержан подозреваемый в убийстве в селе Ачандара
Жителя села Ачандара Романа Джения убили в конце июня, его тело пытались закопать на приусадебном участке. 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T11:37+0300
2022-07-16T11:37+0300
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Задержан подозреваемый по факту убийства жителя села Ачандара Романа Джения, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.Генеральная прокуратура направит в Сухумский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.28 июня 2022 года в промежуток времени с 20:00 до полуночи в своем доме в Ачандаре был убит 67-летний Роман Джения. Преступник произвел не менее четырех выстрелов в Джения из автоматического огнестрельного оружия калибром 7,62 миллиметра, после чего закопал труп на территории приусадебного участка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/prokuratura-gudautskogo-rayona-vozbudila-delo-po-faktu-ubiystva-romana-dzheniya-1039897145.html
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Задержан подозреваемый в убийстве в селе Ачандара
11:37 16.07.2022 (обновлено: 13:03 16.07.2022)
Жителя села Ачандара Романа Джения убили в конце июня, его тело пытались закопать на приусадебном участке.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik.
Задержан подозреваемый по факту убийства жителя села Ачандара Романа Джения, сообщает
сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.
Подозреваемый - житель села Ачандара. Его имя не разглашается в интересах следствия.
Генеральная прокуратура направит в Сухумский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
28 июня 2022 года в промежуток времени с 20:00 до полуночи в своем доме в Ачандаре был убит 67-летний Роман Джения. Преступник произвел не менее четырех выстрелов в Джения из автоматического огнестрельного оружия калибром 7,62 миллиметра, после чего закопал труп на территории приусадебного участка.