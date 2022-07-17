https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/medvedev-tseli-spetsoperatsii-budut-dostignuty-1040322026.html

Медведев: цели спецоперации будут достигнуты

Медведев: цели спецоперации будут достигнуты

Также зампред Совбеза подчеркнул, что такие операции не могут носить моментального характера и, хоть у армии России и есть определенные успехи, такие, как... 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T17:30+0300

2022-07-17T17:30+0300

2022-07-17T18:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

дмитрий медведев

новости

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цели страны в военной спецоперации на Украине будут достигнуты, и непосредственные угрозы для России будут устранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика перед ветеранами ВОВ в годовщину начала битвы за Сталинград.Медведев подчеркнул, что серьезность намерений России в какой-то момент поймут западные политики, помогающие киевскому режиму финансово и поставками оружия. По мнению зампреда Совбеза, бесконечная война в Европе не отвечает интересам европейских стран. Он также добавил, что спецоперация - это вынужденное решение, напомнив, что у государства есть "право на превентивную самооборону".Военная спецоперация России на Украине идет 143 дня. Объявляя о ее начале, российский президент Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.Российская армия ведет наступательные действия совместно с подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Уже освобождена большая часть территории ДНР, включая Святогорск, и вся территория ЛНР, а количество пленных украинских военнослужащих превысило шесть тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/seversk-vzyat-otkryta-doroga-na-slavyansk-1040270451.html

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дмитрий медведев, новости