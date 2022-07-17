https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/medvedev-tseli-spetsoperatsii-budut-dostignuty-1040322026.html
Медведев: цели спецоперации будут достигнуты
Медведев: цели спецоперации будут достигнуты
Также зампред Совбеза подчеркнул, что такие операции не могут носить моментального характера и, хоть у армии России и есть определенные успехи, такие, как... 17.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-17T17:30+0300
2022-07-17T17:30+0300
2022-07-17T18:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
дмитрий медведев
новости
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цели страны в военной спецоперации на Украине будут достигнуты, и непосредственные угрозы для России будут устранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика перед ветеранами ВОВ в годовщину начала битвы за Сталинград.Медведев подчеркнул, что серьезность намерений России в какой-то момент поймут западные политики, помогающие киевскому режиму финансово и поставками оружия. По мнению зампреда Совбеза, бесконечная война в Европе не отвечает интересам европейских стран. Он также добавил, что спецоперация - это вынужденное решение, напомнив, что у государства есть "право на превентивную самооборону".Военная спецоперация России на Украине идет 143 дня. Объявляя о ее начале, российский президент Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.Российская армия ведет наступательные действия совместно с подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Уже освобождена большая часть территории ДНР, включая Святогорск, и вся территория ЛНР, а количество пленных украинских военнослужащих превысило шесть тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/seversk-vzyat-otkryta-doroga-na-slavyansk-1040270451.html
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дмитрий медведев, новости
Медведев: цели спецоперации будут достигнуты
17:30 17.07.2022 (обновлено: 18:31 17.07.2022)
Также зампред Совбеза подчеркнул, что такие операции не могут носить моментального характера и, хоть у армии России и есть определенные успехи, такие, как освобождение территории ЛНР, спецоперация будет продолжаться.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цели страны в военной спецоперации на Украине будут достигнуты, и непосредственные угрозы для России будут устранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика перед ветеранами ВОВ в годовщину начала битвы за Сталинград.
"Можете не сомневаться, цели этой операции - они будут достигнуты. Они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией, со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для нашей страны", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что серьезность намерений России в какой-то момент поймут западные политики, помогающие киевскому режиму финансово и поставками оружия. По мнению зампреда Совбеза, бесконечная война в Европе не отвечает интересам европейских стран.
Он также добавил, что спецоперация - это вынужденное решение, напомнив, что у государства есть "право на превентивную самооборону".
Военная спецоперация России на Украине идет 143 дня. Объявляя о ее начале, российский президент Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.
Российская армия ведет наступательные действия совместно с подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Уже освобождена большая часть территории ДНР, включая Святогорск, и вся территория ЛНР, а количество пленных украинских военнослужащих превысило шесть тысяч человек.