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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 июля
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона и прохождения холодного фронта. 17.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-17T15:49+0300
2022-07-17T15:49+0300
2022-07-17T15:49+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В понедельник, 18 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 июля
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона и прохождения холодного фронта.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В понедельник, 18 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.