https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-18-iyulya-1040321669.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 июля

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона и прохождения холодного фронта. 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T15:49+0300

2022-07-17T15:49+0300

2022-07-17T15:49+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В понедельник, 18 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии