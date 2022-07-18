https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/bzhaniya-provel-soveschanie-s-sovbezom-i-glavami-silovykh-struktur-1040344199.html
Бжания провел совещание с Совбезом и главами силовых структур
Бжания провел совещание с Совбезом и главами силовых структур
Глава государства 16 июля прибыл в республику по завершении рабочего визита в Татарстан и Башкортостан. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T20:01+0300
2022-07-18T20:01+0300
2022-07-18T20:01+0300
в абхазии
новости
политика
президент
власть
сухум
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/12/1040343271_0:8:792:454_1920x0_80_0_0_89a8b0e06dcefd187ed8bdb53d3bf596.jpg
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с отдельными членами Совета безопасности и руководителями силовых структур. Об этом сообщает пресс служба главы государства.Обсуждались вопросы внешней и внутренней политики, а также обеспечения безопасности республики.В совещании приняли участие Ппремьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр иностранных дел Инал Ардзинба. Также во встрече участвовали заместитель начальника ГСО Адгур Бжания и глава Администрации Сухума Беслан Эшба.На этой неделе Аслан Бжания собирается посетить районы Абхазии для получения отчетов о проделанной работе за первые шесть месяцев текущего года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/aslan-bzhaniya-sovershit-poezdki-po-rayonam-abkhazii-1040338016.html
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/12/1040343271_88:0:704:462_1920x0_80_0_0_dc1d4dc96debde032912aedcdcdf133d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, политика, президент, власть, сухум, абхазия
Бжания провел совещание с Совбезом и главами силовых структур
Глава государства 16 июля прибыл в республику по завершении рабочего визита в Татарстан и Башкортостан.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с отдельными членами Совета безопасности и руководителями силовых структур. Об этом сообщает
пресс служба главы государства.
Обсуждались вопросы внешней и внутренней политики, а также обеспечения безопасности республики.
В совещании приняли участие Ппремьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр иностранных дел Инал Ардзинба. Также во встрече участвовали заместитель начальника ГСО Адгур Бжания и глава Администрации Сухума Беслан Эшба.
На этой неделе Аслан Бжания собирается посетить районы Абхазии для получения отчетов о проделанной работе за первые шесть месяцев текущего года.