https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/bzhaniya-provel-soveschanie-s-sovbezom-i-glavami-silovykh-struktur-1040344199.html

Бжания провел совещание с Совбезом и главами силовых структур

Бжания провел совещание с Совбезом и главами силовых структур

Глава государства 16 июля прибыл в республику по завершении рабочего визита в Татарстан и Башкортостан. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T20:01+0300

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с отдельными членами Совета безопасности и руководителями силовых структур. Об этом сообщает пресс служба главы государства.Обсуждались вопросы внешней и внутренней политики, а также обеспечения безопасности республики.В совещании приняли участие Ппремьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр иностранных дел Инал Ардзинба. Также во встрече участвовали заместитель начальника ГСО Адгур Бжания и глава Администрации Сухума Беслан Эшба.На этой неделе Аслан Бжания собирается посетить районы Абхазии для получения отчетов о проделанной работе за первые шесть месяцев текущего года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/aslan-bzhaniya-sovershit-poezdki-po-rayonam-abkhazii-1040338016.html

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