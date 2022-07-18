https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/dokopatsya-do-proshlogo-kak-v-sukhume-provodyat-arkheologicheskie-raskopki--1040344054.html

Докопаться до прошлого: как в Сухуме проводят археологические раскопки

Докопаться до прошлого: как в Сухуме проводят археологические раскопки

В рамках практики студентов Абхазского государственного университета на территории Сухумской крепости проводят археологические раскопки. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T19:31+0300

2022-07-18T19:31+0300

2022-07-18T19:31+0300

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Уже нашли более 100 пушечных ядер, фрагменты амфор, пифосов, черепицы. Сейчас археологи копают культурный слой, относящийся к XIX веку. В 2022 году в Абхазии отмечают 275-летие владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. И потому одна из задач исследования - поиск могилы Келешбея, которая находится на территории Сухумской крепости. Здесь когда-то была и надгробная плита. Но могилу разрушили в конце 30-х годов прошлого столетия. Сегодня точное месторасположение погребения владетельного князя Абхазии неизвестно. Это затрудняет поиск. Для такой масштабной работы, как отмечают специалисты, необходимы большие ресурсы.Подробнее об этом читайте здесь:

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мультимедиа, видео, сухум, раскопки, история, археология, видео