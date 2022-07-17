https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/to-chto-bylo-uteryano-kak-prokhodyat-raskopki-v-sukhumskoy-kreposti-1040320658.html

То, что было утеряно: как проходят раскопки в Сухумской крепости

То, что было утеряно: как проходят раскопки в Сухумской крепости

На территории Сухумской крепости студенты исторического факультета Абхазгосуниверситета вместе с волонтерами проводят раскопки. Одна из задач - найти могилу... 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T16:37+0300

2022-07-17T16:37+0300

2022-07-17T16:37+0300

в абхазии

история

абхазия

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О том, как проходят изыскательные работы, какие находки совершили студенты и как юные “археологи” примкнули к раскопкам, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikПоймал волну- Алик Николаевич, Саша нашел советскую звезду! - восклицает 13-летняя Нина, которая добровольно решила участвовать в раскопках на территории Сухумской крепости.- Здорово! Значит вы и древнее не пропустите, - отвечает ей декан исторического факультета, кандидат исторических наук Алик Габелия.Он вместе со студентами I курса уже 15 дней проводит археологические раскопки на Сухумской крепости. Последние два дня к ним примкнули добровольцы. В основном раскапывать историю помогают любознательные школьники.Тот самый Саша, которому улыбнулась удача, уже несколько лет мечтал участвовать в раскопках. Но из-за пандемии короновируса, ему это не удавалось.“Я участвую в проекте "Вперед в прошлое" по историко-культурному наследию. Мы там узнаем об истории города. Но из-за ковида какое-то время раскопки не проводились. Буквально вчера предложили участвовать в раскопках, я заинтересовался, поймал волну. Вчера мы нашли две крышки от амфор, сегодня пришли еще раз, уже с камерой, чтобы поснимать и копать. Я бы хотел найти что-нибудь драгоценное и необычное, что-то из XIX века”, - рассказывает юный исследователь Саша Маан.Саша признается, что планирует связать свою жизнь с историей, археология же больше для него как хобби.С меньшим энтузиазмом копают студенты, для которых раскопки - часть учебного процесса.- Кажется мы не туда попали, - признается один из них.- Они просто устали, - оправдывает однокурсников Алина Барцыц.По ее словам, на раскопках их группа уже четвертый день, и это - очень непростой труд.“На самом деле это очень интересно, столько всего нашли. Наша группа нашла фрагменты каменной стены, пифосов, амфор. Перед раскопками мы спрашивали у старших курсов, они все так интересно рассказывали, и потому я очень ждала раскопки. Но сами раскопки превзошли мои ожидания. Теперь я думаю, может быть свяжу свою жизнь с археологией, мне очень понравилось. Что хотелось бы найти? Наверное, у всех такая мечта - найти могилу Келешбея Чачба”, - признается Барцыц.История под ногамиВ 2022 году в Абхазии отмечают 275-летие владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. Одна из задач нынешних раскопок - поиск могилы Келешбея.“Мы знаем о том, что Келешбей был захоронен на территории Сухумской крепости, здесь была надгробная плита. Но она была разрушена в конце 30-х годов прошлого столетия. Практически точное месторасположение могилы нам неизвестно. Мы приблизительно знаем, где искать. Но для поиска могилы нужно приложить огромные усилия. Сейчас мы проводим археологические раскопки в рамках студенческой практики, попутно стоит задача найти могилу Келешбея тоже. Здесь очень интересные находки найдены - остатки стен, более древних. Сейчас мы копаем верхний слой, который датируется XIX веком. Мы нашли более 100 пушечных ядер. Возможно, мы вскрыли помещение или склад, где эти ядра хранились”, - отмечает руководитель раскопок Алик Габелия и добавляет, что хотелось бы не ограничиваться студенческой практикой и продолжать раскопки дальше.Известный абхазский археолог, профессор Олег Бгажба подчеркивает, что на территории Сухумской крепости еще копать - не перекопать. По его словам, это многослойный памятник, который хранит более, чем 2000-летнюю историю Абхазии.Бгажба подчеркнул, что Сухумская крепость давно интересует ученых, ведь под слоями земли на ее территории сокрыты памятники истории с начала нашей эры и почти по сегодняшний день. Археологи уже обнаруживали крепостные стены разных веков, три ранне-христианских памятника, восьмигранную церковь и христианские захоронения.“Здесь памятники, по которым можно судить не только о истории города, но и о быте живших на этой территории людей. Несмотря на то, что на территории крепости много раскопок было, здесь еще копать не перекопать. Непосредственно то место, где в этом году копают, еще не исследовали. Часть Диоскуриады и здесь можно найти, но на глубине уже 2,8 метра идет вода. Для того, чтобы проводить раскопки эту воду нужно выкачивать, нужен мощный насос. Этот памятник очень хорош для практики. Сегодня уже практика заканчивается, но это место так нельзя оставлять, помощь должно оказывать государство. Сухумская крепость - благодатное поле для раскопок археологов”, - добавляет Бгажба.Историко-архитектурный заповедник “Сухумская крепость” - уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/koster-na-gore-proshloe-i-nastoyaschee-kreposti-v-sele-abgarkhuk-1040131359.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/salakaya-bez-keleshbeya-nelzya-bylo-by-govorit-ob-abkhazskoy-gosudarstvennosti-1038896584.html

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