https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/nazvany-strany--lidery-po-dostupnosti-benzina-v-evrope-1040324941.html

Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе

Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе

Люксембург, Великобритания и Нидерланды стали лидерами в рейтинге стран Европы по доступности бензина, Россия заняла тринадцатое место, следует из результатов... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T08:48+0300

2022-07-18T08:48+0300

2022-07-18T10:12+0300

в мире

топливо

бензин

европа

россия

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О ситуации на топливном рынке в Европе читайте в материале РИА Новости.Энергетический кризисКак отмечают эксперты, в 2022 году европейские страны оказались в условиях острого энергокризиса, затронувшего все секторы рынка — электроэнергетический, газовый, угольный, а также рынок моторного топлива. Цены на бензин и дизельное топливо стремительно растут, правительства европейских стран вынуждены экстренно предпринимать меры по их сдерживанию – вплоть до их фиксации."Причин кризиса множество, и в том числе – постковидная разбалансировка мировой экономики и санкционные ограничения российского экспорта", – говорится в пояснительной записке к исследованию.Эксперты отмечают, что доступность бензина зависит не только от его стоимости, но и от доходов граждан. В основе составленного рейтинга лежит количество топлива в литрах, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Цены на топливо указаны в российских рублях.Вне конкуренцииЛюксембург возглавил рейтинг доступности топлива с огромным отрывом. При средней стоимости 95-го бензина в 120,8 рубля за литр житель этой страны может позволить себе купить более двух тысяч литров топлива. Второе место заняла Великобритания, однако каждый британец может приобрести только 1459 литров при стоимости бензина в 143,7 рубля за литр, что почти на 23 рубля дороже, чем в Люксембурге. Граждане Нидерландов, Германии и Ирландии могут позволить себе на свои среднемесячные зарплаты чуть больше 1400 литров.На последнем месте рейтинга оказалась Румыния. Граждане этой страны могут купить лишь 384 литра бензина, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Кроме Румынии аутсайдерами рейтинга являются Болгария, Латвия, Словакия и Хорватия. Их граждане не могут позволить себе приобрести на свои среднемесячные зарплаты больше 500 литров.Цены стабильны только в РоссииВ странах, участвующих в рейтинге, цены на топливо отличаются примерно в пять раз. Самый дешевый 95-й бензин можно приобрести за 28,2 рубля в Казахстане. Россия находится на втором месте с ценами в 51,2 рубля за литр. На третьем месте по дешевизне Белоруссия, где бензин стоит порядка 57 российских рублей за литр.Дороже всего бензин обходится жителям Финляндии (155 рублей). В Дании, Греции, Нидерландах и Великобритании его стоимость превышает 140 рублей.По данным Росстата, которые приводятся в исследовании, с начала 2022 года цены на топливо в России практически не изменились. Во всех остальных европейских странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин по сравнению с 2021-м значительно выросли. Наиболее существенно стоимость увеличилась в Австрии (+48,4%), Болгарии (+44,5%) и в Испании (+41,9%). В 19 странах рост превысил 25%.При этом самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане (31,4 рубля). Низкие цены на дизельное топливо также в России и Белоруссии (менее 60 рублей за литр).Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции (155,3 рубля). В Финляндии, Великобритании и Дании литр стоит больше 140 рублей.В отличии от динамики роста цен на бензин, стоимость дизельного топлива выросла во всех странах, кроме Казахстана.ПрогнозПо оценкам аналитиков, из-за растущих цен на бензин его доступность в европейских странах в 2022 году будет существенно ниже, чем в годом ранее."При этом в западноевропейских странах она будет по-прежнему выше, чем в странах Восточной Европы", – отмечается в пояснительной записке.В России, где наблюдается избыток топлива на внутреннем рынке, существенного роста цен на бензин не ожидается, поэтому доступность, скорее всего, останется на уровне 2021 года или даже будет немного выше, заключают эксперты.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/samye-vysokie-tseny-na-benzin--v-strane-sidyaschey-na-neftegazovoy-igle-1039694818.html

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в мире, топливо, бензин, европа, россия