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Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР
Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР
На сегодняшний день независимость ДНР и ЛНР признана Россией, Сирией, Абхазией и Южной Осетией. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T10:25+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Нигерия готова рассмотреть обращения ДНР и ЛНР о признании, если они поступят, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Абдуллахи Шеху.Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. На сегодня независимость донбасских республик признана Абхазией, Южной Осетией, Сирией. На прошлой неделе КНДР признала Донецкую Народную Республику.
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в мире, новости, днр, лнр, нигерия
Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР
10:25 18.07.2022 (обновлено: 10:56 18.07.2022)
На сегодняшний день независимость ДНР и ЛНР признана Россией, Сирией, Абхазией и Южной Осетией.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik.
Нигерия готова рассмотреть обращения ДНР и ЛНР о признании, если они поступят, заявил в интервью РИА Новости
посол страны в России Абдуллахи Шеху.
"Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", – сказал посол.
Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. На сегодня независимость донбасских республик признана Абхазией, Южной Осетией, Сирией. На прошлой неделе КНДР признала Донецкую Народную Республику.