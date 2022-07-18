https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-19-iyulya-1040334809.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 июля

Территория побережья Абхазии во вторник будет под влиянием циклона в юго-восточной акватории Черного моря. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T15:35+0300

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2022-07-18T15:46+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Во вторник, 19 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, возможен туман. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 11 метров. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии