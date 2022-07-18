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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 июля
Территория побережья Абхазии во вторник будет под влиянием циклона в юго-восточной акватории Черного моря. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T15:35+0300
2022-07-18T15:35+0300
2022-07-18T15:46+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Во вторник, 19 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, возможен туман. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 11 метров. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 июля
15:35 18.07.2022 (обновлено: 15:46 18.07.2022)
Территория побережья Абхазии во вторник будет под влиянием циклона в юго-восточной акватории Черного моря.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Во вторник, 19 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, возможен туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 11 метров.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.