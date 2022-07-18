https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/rossiya-primet-mery-v-sluchae-razmescheniya-baz-nato-v-finlyandii-zayavil-posol-1040332210.html

Россия примет меры в случае размещения баз НАТО в Финляндии, заявил посол

Россия примет меры в случае размещения баз НАТО в Финляндии, заявил посол

Финляндия и Швеция намерены вступить в Североатлантический альянс: обе страны считают лучшим условием обеспечения безопасности быть частью военно-политического... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T13:28+0300

2022-07-18T13:28+0300

2022-07-18T13:46+0300

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СУХУМ,18 июл – Sputnik. Россия будет вынуждена принять меры для обеспечения своей безопасности в случае появления постоянных военных баз НАТО в Финляндии, заявил в эфире Россия 24 посол России в стране Павел Кузнецов.Дипломат выразил надежду, что финские ведомства понимают негативные последствия такого развития ситуации для самой Финляндии.Ранее Медведев заявил, что в случае подобного расширения НАТО необходимо будет дополнительно укрепить оборону российской границы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/1039856059.html

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