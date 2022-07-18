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Россия примет меры в случае размещения баз НАТО в Финляндии, заявил посол
Россия примет меры в случае размещения баз НАТО в Финляндии, заявил посол
Финляндия и Швеция намерены вступить в Североатлантический альянс: обе страны считают лучшим условием обеспечения безопасности быть частью военно-политического... 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T13:28+0300
2022-07-18T13:28+0300
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СУХУМ,18 июл – Sputnik. Россия будет вынуждена принять меры для обеспечения своей безопасности в случае появления постоянных военных баз НАТО в Финляндии, заявил в эфире Россия 24 посол России в стране Павел Кузнецов.Дипломат выразил надежду, что финские ведомства понимают негативные последствия такого развития ситуации для самой Финляндии.Ранее Медведев заявил, что в случае подобного расширения НАТО необходимо будет дополнительно укрепить оборону российской границы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/1039856059.html
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Россия примет меры в случае размещения баз НАТО в Финляндии, заявил посол
13:28 18.07.2022 (обновлено: 13:46 18.07.2022)
Финляндия и Швеция намерены вступить в Североатлантический альянс: обе страны считают лучшим условием обеспечения безопасности быть частью военно-политического блока.
СУХУМ,18 июл – Sputnik
. Россия будет вынуждена принять меры для обеспечения своей безопасности в случае появления постоянных военных баз НАТО в Финляндии, заявил в эфире Россия 24
посол России в стране Павел Кузнецов.
"Другое дело, если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз и ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности", – добавил он.
Дипломат выразил надежду, что финские ведомства понимают негативные последствия такого развития ситуации для самой Финляндии.
Ранее Медведев заявил, что в случае подобного расширения НАТО необходимо будет дополнительно укрепить оборону российской границы.