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Силы ЛНР взяли под контроль Северск
Силы ЛНР взяли под контроль Северск
Суверенитет Донецкой и Луганской народных республик признала Россия 21 февраля текущего года. После внеочередного заседания Совбеза Владимир Путин подписал... 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T18:35+0300
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СУХУМ,18 июл – Sputnik. Военные Луганской Народной Республики взяли под контроль Северск в Донецкой области, сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.Министр также выразил надежду на освобождение Соледара за несколько дней.Северск расположен в 30 километрах от Лисичанска, который ранее освободили союзные войска. Население города составляет около 11 тысяч человек. В начале июля территория ЛНР была полностью освобождена. Сейчас идет зачистка в ДНР. Военная спецоперация России на Украине идет 144 дня. Конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/seversk-vzyat-otkryta-doroga-na-slavyansk-1040270451.html
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Силы ЛНР взяли под контроль Северск
18:35 18.07.2022 (обновлено: 18:58 18.07.2022)
Суверенитет Донецкой и Луганской народных республик признала Россия 21 февраля текущего года. После внеочередного заседания Совбеза Владимир Путин подписал соответствующие указы, где он поручил обеспечить мир в республиках при поддержке вооруженных сил России.
СУХУМ,18 июл – Sputnik.
Военные Луганской Народной Республики взяли под контроль Северск в Донецкой области, сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев в эфире Первого канала
.
"Северск под нашим контролем", — сказал Киселев.
Министр также выразил надежду на освобождение Соледара за несколько дней.
Северск расположен в 30 километрах от Лисичанска, который ранее освободили союзные войска. Население города составляет около 11 тысяч человек.
В начале июля территория ЛНР была полностью освобождена. Сейчас идет зачистка в ДНР. Военная спецоперация России на Украине идет 144 дня. Конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.