https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/sily-lnr-vzyali-pod-kontrol-seversk-1040342756.html

Силы ЛНР взяли под контроль Северск

Силы ЛНР взяли под контроль Северск

Суверенитет Донецкой и Луганской народных республик признала Россия 21 февраля текущего года. После внеочередного заседания Совбеза Владимир Путин подписал... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T18:35+0300

2022-07-18T18:35+0300

2022-07-18T18:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

лнр

днр

новости

украина

россия

славянск

донбасс

лисичанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0e/1040257598_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_2a4c7970cc5bad4c307d25bd14ab857e.jpg

СУХУМ,18 июл – Sputnik. Военные Луганской Народной Республики взяли под контроль Северск в Донецкой области, сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.Министр также выразил надежду на освобождение Соледара за несколько дней.Северск расположен в 30 километрах от Лисичанска, который ранее освободили союзные войска. Население города составляет около 11 тысяч человек. В начале июля территория ЛНР была полностью освобождена. Сейчас идет зачистка в ДНР. Военная спецоперация России на Украине идет 144 дня. Конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/seversk-vzyat-otkryta-doroga-na-slavyansk-1040270451.html

украина

россия

славянск

донбасс

лисичанск

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лнр, днр, новости, украина, россия, славянск, донбасс, лисичанск