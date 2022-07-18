https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/vs-rossii-unichtozhili-inostrannyy-legion-v-dnr-1040333210.html

ВС России уничтожили "иностранный легион" в ДНР

ВС России уничтожили "иностранный легион" в ДНР

Большое количество иностранных наемников воюют на стороне Украины, в основном это граждане Польши, Канады, США и Грузии. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T14:00+0300

2022-07-18T14:00+0300

2022-07-18T14:53+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

лнр

днр

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/12/1040332755_0:45:1762:1036_1920x0_80_0_0_ee8a3c8771ac632eaf810deb8d442f69.jpg

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России нанесен удар по пункту временной дислокации наемников, так называемому "иностранному легиону" в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники и 12 спецавтомобилей.За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах. Помимо этого, уничтожены: самоходная огневая установка "Бук-М1" в ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в Запорожской области.ПВО России за сутки сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области.Также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Стаханов ЛНР.Кроме того, в результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады теробороны ВСУ уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия в Черкасской области.Этим же оружием нанесен удар по месту разгрузки эшелонов, в результате чего уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также восемь единиц бронетанковой техники в ДНР . Также в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два украинских вертолета Ми-8, а другие два получили значительные повреждения в районе населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики.В рамках контрбатарейной борьбы поражены: две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Предтечино, три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/shoygu-ukazal-gruppirovke-vostok-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-vsu-1040325290.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, донбасс, лнр, днр, министерство обороны рф