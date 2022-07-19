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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
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Более 20 случаев коронавируса выявили в Абхазии с 15 июля
Более 20 случаев коронавируса выявили в Абхазии с 15 июля
В первой половине июля в Абхазии коронавирус был подтвержден у 13 человек. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T13:13+0300
2022-07-19T13:20+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. За четыре дня, с 15 по 19 июля, в Абхазии выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек проходят стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ, сообщает Минздрав.Среди заболевших 15 человек из Сухума, шесть из Гудауты и двое из Очамчыры.По словам главврача Республиканской СЭС Людмилы Скорик, выявленные случаи купированы, и ситуация находится под контролем. По данным медика, мутированных штаммов у заболевших не выявлено, в основном заражаются "омикроном". Скорик призвала граждан Абхазии вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.Антиковидные ограничения сняты в Абхазии с апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/onischenko-o-covid-19-v-mire-idet-rezkoe-narastanie-zabolevaemosti---1040130672.html
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абхазия, новости, медицина, коронавирусы, мировая пандемия коронавируса covid-19, людмила скорик

Более 20 случаев коронавируса выявили в Абхазии с 15 июля

13:13 19.07.2022 (обновлено: 13:20 19.07.2022)
© AFP 2022 / HAZEM BADERПалестинский лаборант из Министерства здравоохранения обрабатывает большое количество образцов мазков из носа для тестирования на коронавирус в оккупированном городе Хеврон на Западном берегу
Палестинский лаборант из Министерства здравоохранения обрабатывает большое количество образцов мазков из носа для тестирования на коронавирус в оккупированном городе Хеврон на Западном берегу - Sputnik Абхазия, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / HAZEM BADER
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В первой половине июля в Абхазии коронавирус был подтвержден у 13 человек.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. За четыре дня, с 15 по 19 июля, в Абхазии выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек проходят стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ, сообщает Минздрав.
Среди заболевших 15 человек из Сухума, шесть из Гудауты и двое из Очамчыры.
По словам главврача Республиканской СЭС Людмилы Скорик, выявленные случаи купированы, и ситуация находится под контролем.

"Были выявлены несколько семейных очагов, и они локализованы. Все остальные – это единичные случаи", – отметила она.

По данным медика, мутированных штаммов у заболевших не выявлено, в основном заражаются "омикроном". Скорик призвала граждан Абхазии вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.
Антиковидные ограничения сняты в Абхазии с апреля.
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