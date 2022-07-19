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Более 20 случаев коронавируса выявили в Абхазии с 15 июля

Более 20 случаев коронавируса выявили в Абхазии с 15 июля

В первой половине июля в Абхазии коронавирус был подтвержден у 13 человек. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T13:13+0300

2022-07-19T13:13+0300

2022-07-19T13:20+0300

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ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. За четыре дня, с 15 по 19 июля, в Абхазии выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек проходят стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ, сообщает Минздрав.Среди заболевших 15 человек из Сухума, шесть из Гудауты и двое из Очамчыры.По словам главврача Республиканской СЭС Людмилы Скорик, выявленные случаи купированы, и ситуация находится под контролем. По данным медика, мутированных штаммов у заболевших не выявлено, в основном заражаются "омикроном". Скорик призвала граждан Абхазии вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.Антиковидные ограничения сняты в Абхазии с апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/onischenko-o-covid-19-v-mire-idet-rezkoe-narastanie-zabolevaemosti---1040130672.html

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абхазия, новости, медицина, коронавирусы, мировая пандемия коронавируса covid-19, людмила скорик