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Cуточная аренда отелей и квартир в Гагре в августе может подорожать на 13%
Cуточная аренда отелей и квартир в Гагре в августе может подорожать на 13%
Абхазский курорт уверенно держится в пятерке популярных направлений отдыха в августе у российских туристов. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T11:11+0300
2022-07-19T11:11+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Суточная аренда отелей и квартир в августе на российских курортах и в Гагре может подорожать до 13% в сравнении с июнем, заявила директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.По ее словам, если в начале лета в Сочи номер в гостинице стоил 2,9 тысячи рублей, то на август — уже 3,6 тысячи. В Ялте в начале сезона можно было арендовать жилье за 3,8 тысячи, а в августе цена выросла до 4,7 тысячи.По статистике Tvil.ru, туристы бронируют летом отдых в августе от трех до девяти ночей и тратят в среднем на проживание от 2,6 до 6 тысяч рублей в сутки.Десятка популярных городов для путешествий в августе:* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-gorodov-dlya-otdykha-vsey-semey-1040106484.html
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Cуточная аренда отелей и квартир в Гагре в августе может подорожать на 13%
11:11 19.07.2022 (обновлено: 11:23 19.07.2022)
Абхазский курорт уверенно держится в пятерке популярных направлений отдыха в августе у российских туристов.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Суточная аренда отелей и квартир в августе на российских курортах и в Гагре может подорожать до 13% в сравнении с июнем, заявила директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.
По ее словам, если в начале лета в Сочи номер в гостинице стоил 2,9 тысячи рублей, то на август — уже 3,6 тысячи. В Ялте в начале сезона можно было арендовать жилье за 3,8 тысячи, а в августе цена выросла до 4,7 тысячи.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют летом отдых в августе от трех до девяти ночей и тратят в среднем на проживание от 2,6 до 6 тысяч рублей в сутки.
Десятка популярных городов для путешествий в августе:
Сочи — 3598 р. / 9 ночей *
Санкт-Петербург — 3897 р. / 5 ночей
Казань — 3628 р. / 5 ночей
Гагра — 3477 р. / 9 ночей
Калининград — 2833 р. / 6 ночей
Москва — 3527 р. / 4 ночи
Кисловодск — 2599 р. / 7 ночей
Сортавала — 6113 р. / 3 ночи
Владивосток — 4688 р. / 6 ночей
* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки