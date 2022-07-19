https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/cutochnaya-arenda-oteley-i-kvartir-v-gagre-v-avguste-mozhet-podorozhat-na-13-1040351343.html

Cуточная аренда отелей и квартир в Гагре в августе может подорожать на 13%

Cуточная аренда отелей и квартир в Гагре в августе может подорожать на 13%

Абхазский курорт уверенно держится в пятерке популярных направлений отдыха в августе у российских туристов. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T11:11+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Суточная аренда отелей и квартир в августе на российских курортах и в Гагре может подорожать до 13% в сравнении с июнем, заявила директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.По ее словам, если в начале лета в Сочи номер в гостинице стоил 2,9 тысячи рублей, то на август — уже 3,6 тысячи. В Ялте в начале сезона можно было арендовать жилье за 3,8 тысячи, а в августе цена выросла до 4,7 тысячи.По статистике Tvil.ru, туристы бронируют летом отдых в августе от трех до девяти ночей и тратят в среднем на проживание от 2,6 до 6 тысяч рублей в сутки.Десятка популярных городов для путешествий в августе:* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-gorodov-dlya-otdykha-vsey-semey-1040106484.html

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отдых, отдых в абхазии, туризм, новости, гагра