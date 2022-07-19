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Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 июля
По прогнозам метеорологов, погода на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится неустойчивой, под влиянием юго-восточной периферии западного... 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T16:24+0300
2022-07-19T16:24+0300
2022-07-19T16:24+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В среду, 20 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление будет нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, лето
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 июля
По прогнозам метеорологов, погода на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится неустойчивой, под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона и перепадов атмосферного давления.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В среду, 20 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление будет нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.