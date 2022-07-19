https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/sotrudniki-tamozhennogo-posta-psou-presekli-vvoz-mayning-apparatov-v-abkhaziyu-1040368956.html

Таможенники на посту "Псоу" пресекли ввоз майнинг-аппаратов в Абхазию

Таможенники на посту "Псоу" пресекли ввоз майнинг-аппаратов в Абхазию

Правительство Абхазии ввело запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию до 31 декабря 2022 года. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T20:18+0300

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в абхазии

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майнинг в абхазии

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" выявили майнинг-оборудование, которое пытались ввезти на территорию Абхазии. Об этом сообщает ГТК республики.В понедельник, 18 июля, в зоне таможенного контроля инспекторы остановили и досмотрели автомобиль, который направлялся из России. Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, кпп "псоу", таможенный контроль, майнинг в абхазии