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https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/sotrudniki-tamozhennogo-posta-psou-presekli-vvoz-mayning-apparatov-v-abkhaziyu-1040368956.html
Таможенники на посту "Псоу" пресекли ввоз майнинг-аппаратов в Абхазию
Таможенники на посту "Псоу" пресекли ввоз майнинг-аппаратов в Абхазию
Правительство Абхазии ввело запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию до 31 декабря 2022 года. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" выявили майнинг-оборудование, которое пытались ввезти на территорию Абхазии. Об этом сообщает ГТК республики.В понедельник, 18 июля, в зоне таможенного контроля инспекторы остановили и досмотрели автомобиль, который направлялся из России. Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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новости, кпп "псоу", таможенный контроль, майнинг в абхазии

Таможенники на посту "Псоу" пресекли ввоз майнинг-аппаратов в Абхазию

20:18 19.07.2022 (обновлено: 20:19 19.07.2022)
© Foto / АПСНЫПРЕССОбнаружены и изъяты ограниченные к ввозу в Абхазию два аппарата для извлечения криптовалюты
Обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу в Абхазию два аппарата для извлечения криптовалюты - Sputnik Абхазия, 1920, 19.07.2022
© Foto / АПСНЫПРЕСС
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Правительство Абхазии ввело запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию до 31 декабря 2022 года.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" выявили майнинг-оборудование, которое пытались ввезти на территорию Абхазии. Об этом сообщает ГТК республики.
В понедельник, 18 июля, в зоне таможенного контроля инспекторы остановили и досмотрели автомобиль, который направлялся из России.

Автотранспортным средством управлял гражданин Абхазии Агрба Г. В ходе расследования, в багажном отделе было обнаружено и изъято два аппарата по добыче криптовалют.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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