https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/bolee-sta-millionov-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-tkuarchalskom-rayone-za-polgoda-1040391317.html

Более ста миллионов рублей налогов было собрано в Ткуарчалском районе за полгода

Более ста миллионов рублей налогов было собрано в Ткуарчалском районе за полгода

Аслан Бжания сегодня провел рабочие совещания в администрациях Ткуарчалского и Очамчырского районов, а также ответил на вопросы граждан. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T19:02+0300

2022-07-20T19:02+0300

2022-07-20T19:02+0300

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Во время рабочего визита президента Абхазии глава Ткуарчалского района Исидор Дочия выступил с отчетом о проделанной работе за шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Расходная часть бюджета выполнена на 99% - при плане 93,5 миллиона рублей израсходовано 92,8 миллиона рублей.Исидор Дочия рассказал, что за первые шесть месяцев этого года жителям Ткуарчалского района была оказана материальная помощь общей суммой 393,6 тысячи рублей.Глава района добавил, что план по налоговым платежам за отчетный период выполнен на 322%: ожидаемая сумма поступлений - 10,16 миллиона рублей, фактически поступило - 32,7 миллиона рублей. Общая сумма задолженности по налоговым платежам составила 20,5 миллиона рублей. Уровень сбора платежей в этом полугодии составил - 60%, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 10%.Глава района добавил, что количество занятого населения составляет полторы тысячи человек, а средняя заработная составляет 12,1 тысячи рублей.В рамках Инвестпрограммы с 2010 года по 2022 был выполнен объем работ на общую сумму в 945,5 миллиона рублей. По Инвестпрограмме на 2020-2022 годы запланировано семь проектов на сумму в 100 миллионов рублей, уже реализовано два мероприятия, на которые было потрачено 13,8 миллиона рублей.Что касается целевой программы "Развитие сельского хозяйства на 2021 год", то в Ткуарчалском районе удалось реализовать 5 проектов, общая сумма составила 16,2 миллиона рублей. Программа продолжится и в этом году. Всего в районе арендовано 2304 гектара земли, 804 гектара отведено для сельского хозяйства, а оставшиеся 1500 гектар - для несельскохозяйственного пользования.Дочия также прокомментировал криминогенную ситуацию в районе и назвал ее неудовлетворительной. За шесть месяцев 2022 года в ОВД зафиксировано шесть преступлений, половина из них не была раскрыта.В завершении глава района сообщил о том, что ведется определенная работа по привлечению инвесторов. В первую очередь нужно разработать угольное месторождение в Ткуарчале, а также создать фабрику по производству табачных изделий на базе бывшего завода "Аргонавт". Это, по словам Дочия, позволит создать еще тысячу рабочих мест, которые смогут занять жители района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/plan-byudzhetnykh-postupleniy-ochamchyrskogo-rayona-vypolnen-na-145-1040379446.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/glavnyy-chetverg-dochiya-o-byudzhete-investproektakh-i-buduschikh-proizvodstvakh-tkuarchala-1039264027.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/dochiya-soobschil-o-zainteresovannosti-investorov-v-dobyche-tkuarchalskogo-uglya-1039270027.html

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