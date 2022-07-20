https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/plan-byudzhetnykh-postupleniy-ochamchyrskogo-rayona-vypolnen-na-145-1040379446.html

План бюджетных поступлений Очамчырского района выполнен на 145%

План бюджетных поступлений Очамчырского района выполнен на 145%

Президент Абхазии Аслан Бжания на текущей неделе объедет все районы страны и ознакомится с результатами проделанной работы за первое полугодие 2022 года. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T15:07+0300

2022-07-20T15:07+0300

2022-07-20T15:07+0300

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался президенту Абхазии об итогах работы за первое полугодие текущего года. Об этом сообщает пресс-служба президента.Перевыполнение плана объясняется увеличением квоты на добычу рыбы – в этом полугодии общий объем выловленной рыбы составил 37,8 тонны при плане в 25 тысяч тонн.Бюджет района складывается из следующих составляющих:В первом полугодии 2022 года средства из бюджета района были потрачены следующим образом:Кроме того, было выделено 2,2 миллиона рублей на оказание материальной помощи малоимущим и многодетным семьям для ремонта аварийных домов, в том числе из резервного фонда главы района – 749 тысяч рублей.Также из резервного фонда президента были выделены средства на помощь гражданам, чьи дома пострадали в результате наводнений в июле и августе 2021 года. Объем оказанной помощи составил 1,08 миллиона рублей.Глава района добавил, что "Абхазавтодор" расчистил главную трассу от Кодора до поста Тамыш, на что ушло 1,5 миллиона рублей. Кроме того, была отремонтирована проселочная дорога в селе Кындыг, на это было потрачено 640 тысяч рублей.Кроме того, были повышены заработные платы бюджетникам. Если в среднем в прошлом году зарплата составляла 19,1 тысячи рублей, то в 2022 году средний уровень был поднят до 22,7 тысячи рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/bolee-polutora-milliardov-rubley-nalogov-bylo-sobrano-za-polgoda-v-abkhazii-1040057049.html

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