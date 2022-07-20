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Более трех тысяч человек посетили абхазский дельфинарий со дня открытия

Более трех тысяч человек посетили абхазский дельфинарий со дня открытия

Абхазский национальный дельфинарий с 2016 по 2021 год находился на территории "Курорта Пицунда". 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T20:05+0300

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Более трех тысяч человек посетили Абхазский национальный дельфинарий в Гагре со дня открытия 12 июня, рассказал корреспонденту Sputnik соучредитель объекта Темур Надарая.Абхазский национальный дельфинарий открылся в 2016 году на территории "Курорта Пицунда". Пять лет спустя завершилось строительство дельфинария по улице Авидзба в Гагре, и объект перенесли туда.Как отметил Надарая, на новом месте условия для дельфинов гораздо комфортнее. К примеру, глубина бассейна в Пицунде составляла три метра, а в Гагре – около пяти метров, что позволяет сохранять оптимальную для них температуру воды."В Пицунде бассейн был расположен вблизи сосен, и хвоя падала в воду. Это была серьезная проблема для нас, так как мы не могли полностью накрыть резервуар. Также этот бассейн нам не принадлежал – он относится к "Курорту Пицунда", и мы там были временными гостями. Теперь у нас свой "дом", отвечающий всем стандартам, с лабораторией и кормовой кухней", – сказал соучредитель объекта.В гагрском дельфинарии содержатся три афалины и два морских котика, с которыми работают два приглашенных тренера из России. Надарая с сожалением отметил, что специалистов в этой области в Абхазии нет.По его словам, эти дельфины были выловлены у берегов Абхазии три года назад после того, как они запутались в рыболовных сетях. До этого в шоу-программах в Пицунде были задействованы дельфины, арендованные и доставленные в республику из России. Впоследствии млекопитающих вернули владельцам. Морских котиков, которых содержат в отдельном бассейне, также приобрели в России.Осенью текущего года руководство объекта планирует запустить услугу по дельфинотерапии для детей с различными заболеваниями, в том числе ДЦП и аутизмом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tsentr-spaseniya-delfinov-planiruyut-otkryt-na-yuge-rossii-1039379253.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tsentr-spaseniya-delfinov-planiruyut-otkryt-na-yuge-rossii-1039379253.html

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