https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1040382456.html

Гражданин Узбекистана осужден в Абхазии за распространение наркотиков

Гражданин Узбекистана осужден в Абхазии за распространение наркотиков

При задержании у обвиняемого было найдено более 74 грамма метадона, расфасованного в 196 свертков. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T14:45+0300

2022-07-20T14:45+0300

2022-07-20T15:06+0300

в абхазии

новости

наркотики

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974007_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef4a6f595644280df32b1b6d6d29725b.jpg

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Сухумский городской суд признал виновным гражданина Узбекистана Акмалжона Юсупжонова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.Юсупжонов был задержан сотрудниками МВД Абхазии 10 мая 2022 года. При нем был обнаружен черный, обернутый скотчем пакет, в котором хранилось 196 заизолированных свертков с наркотическим веществом метадон.Местонахождение этой крупной партии наркотиков обвиняемый узнал у неустановленного следствием лица по прозвищу Тимур. Метадон Юсупжонов планировал распространять путем тайных закладок с последующей отправкой координат организатору преступной схемы.Общее количество наркотика, обнаруженного в ходе личного досмотра, составило 74,85 грамма. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-u-grazhdanina-uzbekistana-v-sukhume-1039080317.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, наркотики, абхазия