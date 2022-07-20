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Гражданин Узбекистана осужден в Абхазии за распространение наркотиков
Гражданин Узбекистана осужден в Абхазии за распространение наркотиков
При задержании у обвиняемого было найдено более 74 грамма метадона, расфасованного в 196 свертков. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T14:45+0300
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Сухумский городской суд признал виновным гражданина Узбекистана Акмалжона Юсупжонова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.Юсупжонов был задержан сотрудниками МВД Абхазии 10 мая 2022 года. При нем был обнаружен черный, обернутый скотчем пакет, в котором хранилось 196 заизолированных свертков с наркотическим веществом метадон.Местонахождение этой крупной партии наркотиков обвиняемый узнал у неустановленного следствием лица по прозвищу Тимур. Метадон Юсупжонов планировал распространять путем тайных закладок с последующей отправкой координат организатору преступной схемы.Общее количество наркотика, обнаруженного в ходе личного досмотра, составило 74,85 грамма. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-u-grazhdanina-uzbekistana-v-sukhume-1039080317.html
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новости, наркотики, абхазия
Гражданин Узбекистана осужден в Абхазии за распространение наркотиков
14:45 20.07.2022 (обновлено: 15:06 20.07.2022)
При задержании у обвиняемого было найдено более 74 грамма метадона, расфасованного в 196 свертков.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik.
Сухумский городской суд признал виновным гражданина Узбекистана Акмалжона Юсупжонова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает
сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.
По решению суда, обвиняемый осужден на 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и должен будет заплатить штраф в размере миллиона рублей в доход государства.
Юсупжонов был задержан сотрудниками МВД Абхазии 10 мая 2022 года. При нем был обнаружен черный, обернутый скотчем пакет, в котором хранилось 196 заизолированных свертков с наркотическим веществом метадон.
Местонахождение этой крупной партии наркотиков обвиняемый узнал у неустановленного следствием лица по прозвищу Тимур. Метадон Юсупжонов планировал распространять путем тайных закладок с последующей отправкой координат организатору преступной схемы.
Общее количество наркотика, обнаруженного в ходе личного досмотра, составило 74,85 грамма. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.