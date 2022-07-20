https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/novyy-podvid-omikrona-obnaruzhen-v-rossii-1040375193.html

Новый подвид "омикрона" обнаружен в России

Новый подвид "омикрона" обнаружен в России

Новый вариант болезни, "кентавр", уже был выявлен в десятке государств, в том числе в Японии, Германии, Великобритании и США. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T11:20+0300

2022-07-20T11:20+0300

2022-07-20T12:39+0300

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

роспотребнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/08/1039012237_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_4d260831b239e120a4ed1b472eaec896.jpg

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса, получивший название "кентавр", обнаружили в России, сообщает Роспотребнадзор.Ведомство уточняет, что особенности "кентавра" и его отличия от других подвидов "омикрона" можно будет установить в ближайшие недели.Также Роспотребнадзор поясняет, что, несмотря на то, что новые варианты коронавирусной инфекции переносятся не так тяжело, как первые, гражданам по-прежнему нужно соблюдать правила предосторожности. Уязвимым людям – пенсионерам и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Кроме того, не стоит забывать о ревакцинации – проводить ее нужно раз в полгода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bolee-20-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-s-15-iyulya-1040354327.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, роспотребнадзор