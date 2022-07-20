https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/novyy-podvid-omikrona-obnaruzhen-v-rossii-1040375193.html
Новый подвид "омикрона" обнаружен в России
Новый подвид "омикрона" обнаружен в России
Новый вариант болезни, "кентавр", уже был выявлен в десятке государств, в том числе в Японии, Германии, Великобритании и США. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T11:20+0300
2022-07-20T11:20+0300
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса, получивший название "кентавр", обнаружили в России, сообщает Роспотребнадзор.Ведомство уточняет, что особенности "кентавра" и его отличия от других подвидов "омикрона" можно будет установить в ближайшие недели.Также Роспотребнадзор поясняет, что, несмотря на то, что новые варианты коронавирусной инфекции переносятся не так тяжело, как первые, гражданам по-прежнему нужно соблюдать правила предосторожности. Уязвимым людям – пенсионерам и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Кроме того, не стоит забывать о ревакцинации – проводить ее нужно раз в полгода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bolee-20-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-s-15-iyulya-1040354327.html
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Sputnik Абхазия
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, роспотребнадзор
Новый подвид "омикрона" обнаружен в России
11:20 20.07.2022 (обновлено: 12:39 20.07.2022)
Новый вариант болезни, "кентавр", уже был выявлен в десятке государств, в том числе в Японии, Германии, Великобритании и США.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik.
Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса, получивший название "кентавр", обнаружили в России, сообщает
Роспотребнадзор.
"У всех заразившихся болезнь протекает легко, без госпитализации ", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что особенности "кентавра" и его отличия от других подвидов "омикрона" можно будет установить в ближайшие недели.
Также Роспотребнадзор поясняет, что, несмотря на то, что новые варианты коронавирусной инфекции переносятся не так тяжело, как первые, гражданам по-прежнему нужно соблюдать правила предосторожности.
Уязвимым людям – пенсионерам и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Кроме того, не стоит забывать о ревакцинации – проводить ее нужно раз в полгода.