https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/prezident-abkhazii-prokommentiroval-soglashenie-o-peredache-rossii-gosdachi-v-pitsunde-1040382161.html
Президент Абхазии прокомментировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
Президент Абхазии прокомментировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
По словам главы государства, российская сторона не раз поднимала этот вопрос. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T15:32+0300
2022-07-20T15:32+0300
2022-07-20T16:50+0300
аслан бжания
новости
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей встречи в Очамчырском районе прокомментировал вопрос о передаче российской стороне имущественного комплекса госдачи "Пицунда". Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Важность передачи же самих зданий заключается в необходимости капитального ремонта, а, возможно, и нового их строительства. Все строительные сооружения на территории госдачи пришли в негодность, находятся в полуаварийном состоянии, восстановить их за свой счет Абхазия не может", – пояснил Аслан Бжания.Он добавил, что, в соответствии с российским законодательством, если речь идет о работах такого масштаба, Россия может восстанавливать только те объекты, которые находятся в собственности государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bzhaniya-obsudil-s-partiyami-vopros-ratifikatsii-soglasheniya-o-peredache-rossii-gosdach-v-pitsunde-1040369560.html
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аслан бжания, новости
Президент Абхазии прокомментировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
15:32 20.07.2022 (обновлено: 16:50 20.07.2022)
По словам главы государства, российская сторона не раз поднимала этот вопрос.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей встречи в Очамчырском районе прокомментировал вопрос о передаче российской стороне имущественного комплекса госдачи "Пицунда". Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
По словам президента, речь идет о передаче имущественного комплекса, расположенного на территории государственной дачи, и при этом не говорится о передаче земли, так как в рамках закона запрещена продажа земли иностранным гражданам.
"Важность передачи же самих зданий заключается в необходимости капитального ремонта, а, возможно, и нового их строительства. Все строительные сооружения на территории госдачи пришли в негодность, находятся в полуаварийном состоянии, восстановить их за свой счет Абхазия не может", – пояснил Аслан Бжания.
Он добавил, что, в соответствии с российским законодательством, если речь идет о работах такого масштаба, Россия может восстанавливать только те объекты, которые находятся в собственности государства.