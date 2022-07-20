https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/prezident-abkhazii-prokommentiroval-soglashenie-o-peredache-rossii-gosdachi-v-pitsunde-1040382161.html

Президент Абхазии прокомментировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Президент Абхазии прокомментировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

По словам главы государства, российская сторона не раз поднимала этот вопрос. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T15:32+0300

2022-07-20T15:32+0300

2022-07-20T16:50+0300

аслан бжания

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1c/1039871313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f839988deb55ccf915896f2a9965822b.jpg

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей встречи в Очамчырском районе прокомментировал вопрос о передаче российской стороне имущественного комплекса госдачи "Пицунда". Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Важность передачи же самих зданий заключается в необходимости капитального ремонта, а, возможно, и нового их строительства. Все строительные сооружения на территории госдачи пришли в негодность, находятся в полуаварийном состоянии, восстановить их за свой счет Абхазия не может", – пояснил Аслан Бжания.Он добавил, что, в соответствии с российским законодательством, если речь идет о работах такого масштаба, Россия может восстанавливать только те объекты, которые находятся в собственности государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bzhaniya-obsudil-s-partiyami-vopros-ratifikatsii-soglasheniya-o-peredache-rossii-gosdach-v-pitsunde-1040369560.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, новости