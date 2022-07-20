https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-21-iyulya-1040387356.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 июля
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием как антициклона с запада, так и южного циклона. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T16:30+0300
2022-07-20T16:30+0300
2022-07-20T16:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0c/1040212757_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_afb424bedc71d1039c05b4d866ba2d42.jpg
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. В четверг, 21 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0c/1040212757_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7444533319509e578d3fce856c8256e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 июля
16:30 20.07.2022 (обновлено: 16:41 20.07.2022)
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием как антициклона с запада, так и южного циклона.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. В четверг, 21 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.