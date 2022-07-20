https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-21-iyulya-1040387356.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием как антициклона с запада, так и южного циклона. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T16:30+0300

2022-07-20T16:30+0300

2022-07-20T16:41+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. В четверг, 21 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии