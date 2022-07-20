https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/vopros-vvedeniya-predmeta-apsuara-v-shkolnuyu-programmu-obsudili-v-sukhume-1040388033.html

Вопрос введения предмета апсуара в школьную программу обсудили в Сухуме

Вопрос введения предмета апсуара в школьную программу обсудили в Сухуме

А́псуара – система ценностей абхазов, совокупность самобытных абхазских традиций и обычаев, включает в себя черты идеальной личности: честь и совесть... 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T17:30+0300

2022-07-20T17:30+0300

2022-07-20T17:30+0300

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вопрос введения предмета апсуара в школьную программу обсудили в дискуссионном клубе Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Сухуме в среду, 20 июля."Насколько он был полезным и успешным, могут быть разные мнения. Но я недавно, общаясь с учениками той поры, от нескольких человек услышал, что именно тогда на уроках апсуара, они узнали о произведениях Михи Лакрба, и многое из этих произведений помнят до сих пор. Это уже плюс, я считаю. Позже тот же вопрос неоднократно обсуждался на самых разных уровнях. Практически все участники сходились во мнении, что необходимо возобновить и вновь ввести в школьную программу как предмет и более того, издать пособие. Но дальше обсуждений дело практически не пошло", – рассказал Зантария.Идея ввести апсуара в школьную программу изначально принадлежала экс-министру культуры, Народному артисту Абхазии Нодару Чанба. По его мнению, после войны предмет апсуара не удается ввести в школьную программу из-за того, что это понятие трактуется не совсем правильно.Чанба пояснил, что апсуара - всеобъемлющее понятие, человекообразующая система ценностей, которые абхазский народ тысячелетиями аккумулировал, сохраняя тем самым самобытность."Ценность апсуара не в том, что оно показывает, какие мы уникальные. Апсуара – про общечеловеческие ценности. Но абхазский народ переплавил их через свое мировоззрение. И это позволяло народу сохранить себя. Поэтому надо искать не то, чем мы отличаемся от других людей. Наоборот, мы должно говорить об общечеловеческих ценностях, которые необходимы каждому человеку. Апсуара необходимо не только абхазам, но и всем народам, которые живут в Абхазии, вообще всем людям нашей планеты", – отметил Чанба и добавил, что абхазский народ может сохранить только апсуара.Филолог, абхазовед Диана Шамба считает, что сегодня многие не знакомы с системой ценностей апсуара, в частности, из-за плохого знания абхазского языка.“Абхазский язык и апсуара неразделимы. В абхазском языке и заключается суть апсуара. Если бы мы должным образом знали язык, то и взаимоотношения, и поведение по апсуара было бы другое", – уверена она.По ее мнению, также важно личным примером показывать ребенку следование апсуара в семье, на личном опыте.“Нам никто не говорил, как вести себя, как здороваться. Мы видели поведение старших и равнялись на них. Сегодня у детей нет эталона. <...> Более того, многие дети оторваны от родных сел. Мы имеем живые традиции, они живы в деревнях. Пока есть такие живые примеры, надо сделать все, чтобы их сохранить и развивать", – подчеркнула Шамба.Шамба добавила, что для введения апусара в качестве предмета в школьную программу необходимы учебник для разных возрастных категорий и правильная подготовка учителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/pevets-alamysa-tvorcheskiy-put-mikhaila-lakrba-1037197250.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190208/Apsuara-v-onlayn-kak-sokhranit-abkhazskiy-kodeks-chesti-1026571413.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160114/1016864714.html

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