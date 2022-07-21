https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/istochnik-v-silovykh-strukturakh-nato-sami-upravlyayut-ustanovkami-rszo-himars-na-ukraine-1040407369.html

Источник в силовых структурах: НАТО сами управляют установками РСЗО HIMARS на Украине

Источник в силовых структурах: НАТО сами управляют установками РСЗО HIMARS на Украине

Страны НАТО продолжают оказывать военную помощь действующим властям Украины в виде поставок оружия и позволяют наемникам приезжать в зоны боевых действий... 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T15:22+0300

2022-07-21T15:22+0300

2022-07-21T15:56+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. От источников в украинских войсках российским силовикам поступили сведения о том, расчеты реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных из США, состоят из выведенных за штат кадровых военных НАТО, которые не доверяют украинским военным данные по РСЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.Источник добавил, что две установки РСЗО HIMARS действуют на южном направлении, в том числе в районе Херсона, а остальные – в Донбассе.Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники обещали доставить более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину. 12 установок уже переданы Киеву, а в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО.Из тех 12 РСЗО, которые уже были поставлены, три установки, по данным Минобороны России, были уничтожены на территории ДНР."На южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат, охрану осуществляют сотрудники ЧВК, близких к Пентагону, те, с которыми часто заключают контракты", – сказал сотрудник российского силового ведомства.Он также добавил, что целятся военные НАТО через американские военные спутники, после пуска установка быстро меняет дислокацию и не возвращается к предыдущей позиции. Источник пояснил, что каждый залп HIMARS прикрывается более простыми системами, типа "Ураган" или "Смерч", задача которых – "насытить" российскую систему ПВО целями и истощить ее к моменту пуска американской установки.Ранее Вашингтон выделил киевскому режиму уже 54 млрд долларов военной помощи, также продолжаются поставки вооружений киевскому режиму из европейских стран. Российский МИД не раз заявлял, что эти действия ведут лишь к затягиванию конфликта, а не к его разрешению.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию страны, защиту жителей Донбасса, восемь лет подвергающихся опасности со стороны киевского режима. В рамках спецоперации российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР наносят удары по военным объектам, инфраструктуре и украинским войскам, не затрагивая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/vs-rossii-unichtozhili-khranilischa-s-boepripasami-dlya-rszo-himars-1040187357.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/avdeevka-kto-ne-vyshel-tot-v-kotle-1040390762.html

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