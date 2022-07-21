https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/lukashenko-prizval-kiev-nikogda-ne-ugrozhat-rossii-1040422722.html
Лукашенко призвал Киев никогда не угрожать России
Лукашенко призвал Киев никогда не угрожать России
На вопрос интервьюера о том, как может закончиться конфликт на Украине, белорусский президент ответил, что сейчас все зависит от действий Киева. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T20:56+0300
2022-07-21T20:56+0300
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев "никогда не угрожать" России и начать переговоры, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на интервью Лукашенко для "Франс пресс".По мнению Лукашенко, чтобы завершить конфликт, Киев должен сесть за стол переговоров и согласиться, что "никогда не будет угрожать России и не будет иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории". Лукашенко добавил, что для России главное - это безопасность, и от своих целей она не отступится. Если НАТО и США дадут гарантии, что с территории Украины не будет угрозы для России, Киев даст эти гарантии, уверен он. Также Лукашенко пояснил, что у Украины нет необходимости в поставках оружия, которое, теоретически, может представлять угрозу для соседней России, для нее нужно только то, которое может обеспечить безопасность страны в пределах ее территории. Что до Херсона, Донецка и Луганска, то, по мнению президента Белоруссии, это "уже не обсуждается", и об этом можно было говорить в феврале, но не в нынешней ситуации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/mariya-zakharova-belomu-domu-ne-udalos-otmenit-rossiyu-1040410061.html
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александр лукашенко, россия, украина, новости
Лукашенко призвал Киев никогда не угрожать России
20:56 21.07.2022 (обновлено: 21:27 21.07.2022)
На вопрос интервьюера о том, как может закончиться конфликт на Украине, белорусский президент ответил, что сейчас все зависит от действий Киева.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев "никогда не угрожать" России и начать переговоры, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на интервью Лукашенко для "Франс пресс".
"Особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну", - заявил он.
По мнению Лукашенко, чтобы завершить конфликт, Киев должен сесть за стол переговоров и согласиться, что "никогда не будет угрожать России и не будет иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории".
Лукашенко добавил, что для России главное - это безопасность, и от своих целей она не отступится. Если НАТО и США дадут гарантии, что с территории Украины не будет угрозы для России, Киев даст эти гарантии, уверен он.
Также Лукашенко пояснил, что у Украины нет необходимости в поставках оружия, которое, теоретически, может представлять угрозу для соседней России, для нее нужно только то, которое может обеспечить безопасность страны в пределах ее территории. Что до Херсона, Донецка и Луганска, то, по мнению президента Белоруссии, это "уже не обсуждается", и об этом можно было говорить в феврале, но не в нынешней ситуации.