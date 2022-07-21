https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/lukashenko-prizval-kiev-nikogda-ne-ugrozhat-rossii-1040422722.html

Лукашенко призвал Киев никогда не угрожать России

Лукашенко призвал Киев никогда не угрожать России

На вопрос интервьюера о том, как может закончиться конфликт на Украине, белорусский президент ответил, что сейчас все зависит от действий Киева. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T20:56+0300

2022-07-21T20:56+0300

2022-07-21T21:27+0300

александр лукашенко

россия

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037749869_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_93c4d4827325810cc78cbd631469e612.jpg

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев "никогда не угрожать" России и начать переговоры, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на интервью Лукашенко для "Франс пресс".По мнению Лукашенко, чтобы завершить конфликт, Киев должен сесть за стол переговоров и согласиться, что "никогда не будет угрожать России и не будет иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории". Лукашенко добавил, что для России главное - это безопасность, и от своих целей она не отступится. Если НАТО и США дадут гарантии, что с территории Украины не будет угрозы для России, Киев даст эти гарантии, уверен он. Также Лукашенко пояснил, что у Украины нет необходимости в поставках оружия, которое, теоретически, может представлять угрозу для соседней России, для нее нужно только то, которое может обеспечить безопасность страны в пределах ее территории. Что до Херсона, Донецка и Луганска, то, по мнению президента Белоруссии, это "уже не обсуждается", и об этом можно было говорить в феврале, но не в нынешней ситуации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/mariya-zakharova-belomu-domu-ne-udalos-otmenit-rossiyu-1040410061.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр лукашенко, россия, украина, новости