https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/mariya-zakharova-belomu-domu-ne-udalos-otmenit-rossiyu-1040410061.html

Мария Захарова: Белому дому не удалось "отменить" Россию

Мария Захарова: Белому дому не удалось "отменить" Россию

Ранее, 19 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кибри пригрозил Москве новыми санкциями при вхождении... 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T16:51+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Белому дому не удалось добиться "отмены" России на международной арене, сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный брифинг представителя.В ходе брифинга Мария Захарова напомнила, что в Тегеране только что успешно завершился трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран.Ранее дипломат раскритиковала позицию США, которые пригрозили ввести санкции против Москвы, в случае вхождения районов Украины в состав России.Суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик Россия признала 21 февраля текущего года. После внеочередного заседания Совбеза Владимир Путин подписал соответствующие указы, где он поручил обеспечить мир на Донбассе при поддержке вооруженных сил России.В начале июля территория ЛНР была полностью освобождена. Сейчас идет зачистка в ДНР. Военная спецоперация России на Украине идет 144 дня, ее конечная цель – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала спецоперации западные страны во главе с США наложили на Россию ряд жестких санкций, призванных уничтожить российскую экономику. Попытки "отменить" Россию проникли во все сферы жизни – не только в экономику и политику, но и в большой спорт и культуру. Артистов российского происхождения увольняли из зарубежных театров, спортсменам запрещали представлять страну на соревнованиях. "Под раздачу" попал даже Тургеневский дуб, который лишился возможности стать "Европейским деревом года".

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