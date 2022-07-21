https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/novyy-posol-rossii-vstretilsya-s-prezidentom-abkhazii-1040424158.html

Новый посол России встретился с президентом Абхазии

Новый посол России встретился с президентом Абхазии

Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил президенту республики Аслану Бжания верительные грамоты 21 июля. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

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Бжания отметил, что президент России Владимир Путин оказал послу высокое доверие возглавить дипломатическую миссию в Абхазии. Он подчеркнул, что абхазо-российские отношения носят особый союзнический характер.Шургалин отметил, что для него большая честь вручить президенту верительные грамоты. Он добавил, что Россия и Абхазия - союзники и стратегические партнеры.Подробнее о встрече узнайте из материала Sputnik.

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