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Новый посол России встретился с президентом Абхазии
Новый посол России встретился с президентом Абхазии
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил президенту республики Аслану Бжания верительные грамоты 21 июля. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T21:36+0300
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Бжания отметил, что президент России Владимир Путин оказал послу высокое доверие возглавить дипломатическую миссию в Абхазии. Он подчеркнул, что абхазо-российские отношения носят особый союзнический характер.Шургалин отметил, что для него большая честь вручить президенту верительные грамоты. Он добавил, что Россия и Абхазия - союзники и стратегические партнеры.Подробнее о встрече узнайте из материала Sputnik.
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Новый посол России встретился с президентом Абхазии
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил президенту республики Аслану Бжания верительные грамоты 21 июля.
Бжания отметил, что президент России Владимир Путин оказал послу высокое доверие возглавить дипломатическую миссию в Абхазии. Он подчеркнул, что абхазо-российские отношения носят особый союзнический характер.
Шургалин отметил, что для него большая честь вручить президенту верительные грамоты. Он добавил, что Россия и Абхазия - союзники и стратегические партнеры.
Подробнее о встрече узнайте из материала Sputnik
.